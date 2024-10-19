مفاجأة تخص انفصال نادين نجيم عن خطيبها

كشف الإعلامي اللبناني باسيل، السبب وراء انفصال النجمة نجيم عن خطيبها ناريغ نربيكيان.

وقال باسيل، من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إن "ناريغ خدعها بسرقة عشرات آلاف الدولارات، ويمكن مليون أو اثنين، مبلغ خيالي، والساعات الهدايا الخمسة تسعة كان بيقدمها لها طلعوا كلهم مزيفين"، ذلك على حسب ما ورد في كلامه خلال البث، وفق ما نشرته مجلة سيدتي.

ولم يصدر اي تعليق من أو خطيبها السابق حتى اللحظة.



وكانت نجيم أعلنت الأحد الماضي، انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان عبر نشرته عبر خاصية "ستوري" لحسابها على "إنستغرام".