أعماق المجهول: أسرار مخلوقات بحرية مرعبة

لطالما كانت عالمًا غامضًا، فمهما زعم الانسان أنّه يعرف شيئًا عنها تغيب عنه في الحقيقة أشياء. فالمحيط مكانٌ خطير يعجّ بشتّى الانواع من الحيوانات البحرية،بما في ذلك الأسماك والزواحف والقشريات وقناديل البحرو القروش وغيرها.

بخلاف ما هو معروف،أنّ القروش هي الكائنات الاخطر في المحيط، هناك الكثير من المخلوقات أخطر منها. وفي هذا المقال، سكشف لكم عن أخطر 11 مخلوق بحري مؤذٍ لدرجة القتل.



1. المكعب

يُعَد المكعب، الموجود في المياه البحرية الساحلية حول العالم، أحد أخطر الحيوانات في المحيط بفضل سمّ في مخالبه يحتوي على مواد تضرب القلب والجهاز حتى خلايا الجلد. ويمكن أن يصل طول مخالب المكعب إلى 3 أمتار، ممّا يجعله صيادًا فعالًا للأسماك الصغيرة.

ومن الشائع أن يدخل السباحون الذين يتلامسون مع المكعب في حالة صدمة ويغرقون، أو يموتون بسبب فشل القلب، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الشاطئ وتجدر الاشارة إلى أنّه يموت ما بين 40 و 100 شخصًا سنويًا بسبب لسعات المكعب. على الرغم من أنّ الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بالنظر إلى حقيقة أن الوفيات الناجمة عن لسعات لا يتم احتسابها في العديد من السلطات القضائية حيث تعتبر هذه المخلوقات شائعة.



2. أفعى ذات المنقار



يُعتقد أن أفعى ذات المنقار هي الأخطر بين 64 نوعًا من الأفاعي التي تقضي الغالبية العظمى من حياتها في المحيط، حيثُ تطلق سمومها عبر زوج صغير من الأنياب في مقدمة فمها.

ويحتوي هذا السمّ على مواد قويّة تسبب الشلل وأحيانًا فشل الجهاز التنفسي. ولحسن الحظ، فإنّ لدغات أفاعي نادرة. وذلك بفضل سلوكها غير العدواني تجاه البشر بشكل عام. والجدير ذكره، أنّ معظم اللّدغات تحدث نتيجة محاولة الصيادين فك تشابك الأفاعي من شباكهم.



3. الحلزون المخروط



كيف يمكن أن يكون الحلزون أحد أخطر المخلوقات البحرية في العالم؟ لا تنخدع! هذه القشريات الجميلة، التي تعيش في المياه المعتدلة إلى الاستوائية في المحيطين الهندي والهادئ، تصطاد عن طريق إطلاق "رمح" مجوف مليء بالسم لتوجيهه إلى الأسماك العابرة التي تسحبها بعد ذلك، مشلولة، إلى أفواهها.

وعلى الرغم من ندرة تعرض البشر لللسع من قبل الحلزون، إلّا أنّه تم تسجيل حوالي 30 حالة وفاة، وذلك بفضل الفاعلية الاستثنائية لسم الحلزون المخروط. ومن بين 700 نوع من الحلزون المخروط، هناك عدد قليل فقط سام بما يكفي لقتل الإنسان.



4. سمكة الحجر

تتميز سمكة الحجر بتخفيها الذكي على الصخور أو الاعشاب البحرية أو قاع وقدرتها على البقاء ثابتة تمامًا، ممّا يجعلها خطيرة للغاية لأنها عمليًا غير مرئية. وهذا أمرٌ خطيرٌ بالنسبة للفريسة الّتي تترصدها وتبتلعها كاملة.

ويُقال إن لسعات سمكة الحجر مؤلمة للغاية وتؤدي إلى تورم الطرف المصاب بالكامل في غضون دقائق وأحيانًا الموت، إذا لم يتم علاجها بسرعة كافية.



5. الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء



لا تنخدع بتفاصيله الجميلة أو بحجمه الصغير الجميل، فإنّ هذه العائلة من الأخطبوطات الموجودة في المحيطين الهادئ والهندي تتميز بأحد أقوى السموم في .إذ تنتج غدد لعابها سم التترودوتوكسين الّذي يُسبب الشلل بسرعة مع عواقب قاتلة محتملة.

ويفرز الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء سمومه في جميع أنحاء جسمه كآلية دفاعية، وتظهر الحلقات الزرقاء كمؤشر تحذير عندما يتم تهديد المخلوق. كما يُعتقد أنّ السم يكون أقل قوة عند تناوله، بدلاً من حقنه، ولكن من الأفضل تجنب تناول أي أخطبوطات ذات ألوان زاهية على أي حال.



6. سمكة البف



تُعتبر سمكة البف طعامًا شهيًا، وتظهر في القوائم في اليابان باسم "فوجو". ويجب أن يحمل الطهاة الراغبون في تقديم السمكة رخصة خاصة، لا تُمنح إلا لأولئك الذين خضعوا للتدريب على كيفية تحضيرها بطريقة لا تلوث الأجزاء الصالحة للأكل بالأجزاء السامة. بما في ذلك الكبد والمبايض والعينين والجلد.

وقبل إدخال نظام التراخيص، كانت هناك عشرات الوفيات سنويًا بسبب تناول الفوجو في اليابان، ولكن انخفضت الوفيات منذ ذلك الحين إلى أرقام منخفضة. ويُشار إلى أنّ معظم حالات التسمم الغذائي هذه الأيام نتيجة صيد الناس لسمكة البف بأنفسهم ومحاولة تحضيرها في المنزل.



7. شعاع اللّسع



فرص التعرض للهجوم من قبل شعاع اللسع ضئيلة للغاية إذ تقضي هذه المخلوقات الرقيقة أيامها مدفونة في الرمال على قاع وتنزلق برشاقة حول المحيط. ومع ذلك، فهي تتعرض فقط للأشخاص الذينيزعجونها عن طريق الخطأ، عادةً بالوقوف عليها.

ويكمن الخطر في أشواكها السامة الموجودة على طول ذيلها، والتي يضرب بها شعاع اللسع عند التهديد. لهذا السّبب يتم تذكير الغواصين والسباحين الذين يسبحون مع أشعة اللسع بعدم الاقتراب منها، والتحرك بأقدامهم على قاع لتحذيرها من اقترابهم.



8. تمساح المياه المالحة



تمساح المياه المالحة، أو تمساح مصب النهر، هو أكبر زاحف على الأرض، ويمكن أن يصل طوله إلى 7 أمتار ويزن حتى 1000 كيلوجرام. كما أنّ لديه أقوى لدغة في عالم الحيوان وهوعدواني عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أراضه، أي المياه الساحلية المالحة.

إنّ معدلات هجمات التماسيح على البشر تميل إلى أن تكون مبالغًا فيها بشكل كبير. إذ كان هناك حوالي 47 هجومًا على البشر من قبل تماسيح المياه المالحة في كوينزلاند، أستراليا، بين عامي 1985 وتموز2024، 13 منها انتهت بالوفاة.



9. القرش الأبيض الكبير



يُعد القرش الأبيض الكبير أشهر حيوان بحري قاتل من بين جميع الحيوانات البحرية، ولكن هل يستحق هذه السمعة المخيفة؟ من بين 949 هجومًا، تمّ تسجيلها على الإطلاق، كان 351 منها من قبل القروش البيضاء الكبيرة، و59 من هذه الهجمات أثبتت أنها قاتلة. ويمكن أن يصل طول القروش البيضاء الكبيرة إلى 6 أمتار ويبلغ وزنها 1800 كيلوجرام. أمّا أسنانها فهي للتمزيق، وليس للإمساك بالفريسة. وعادة ما توجد هذه الكائنات في المناطق الساحلية الاستوائية.



10. سمكة الأسد



سمكة الاسد قادرة على إثارة الخوف في قلوب الغواصين والسباحين في كل مكان خطيرًا بقدر جماله. وذلك لأن بين زعانفه الناعمة المتدفقة يوجد أكثر من عشرة أشواك قادرة على إطلاق جرعة من السم القوي الذي يسبب ألمًا شديدًا، وفي حالات نادرة، أعراضًا مثل الشلل المؤقت وضيق التنفس والغثيان.

سمكة الأسد، التي يمتد نطاقها عبر جميع مناطق المحيطين الهندي والهادئ، هي مخلوقات مسالمة غير معروفة بمهاجمة البشر. ولكن تحدث الإصابات عندما يقترب الناس كثيرًا، سواء عن قصد أو عن غير قصد.



11. رجل الحرب البرتغالي



رجل الحرب البرتغالي هو مستعمرة تتكون من آلاف الكائنات الحية المختلفة، المعروفة باسم السليلات، والتي تعمل جميعًا معًا لإنشاء ما يبدو وكأنه حيوان واحد. يسافرون عن طريق الانجراف عبر التيارات والرياح، ويتجمعون في قطعان تتكون من 1000 أو أكثر.

ومن غير المحتمل أن يقتل رجل الحرب البرتغالي، ولكن لسعته مؤلمة للغاية.