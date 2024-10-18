Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران: تصريحات بايدن حول الهجوم الإسرائيلي استفزازية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"المشي الصامت: وسيلة جديدة لتعزيز الصحة العقلية واليقظة"

منوعات

2024-10-18 | 08:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;المشي الصامت: وسيلة جديدة لتعزيز الصحة العقلية واليقظة&quot;
المصدر:
24
9 مشاهدة

اكتسب اتجاه "المشي الصامت" شعبية مؤخراً على تطبيق "تيك توك، وهو أسلوب يشجع على إيقاف تشغيل سماعات الرأس والمشي في صمت.

المشي الصامت يساعد في منع الدماغ من "الثرثرة باستمرار مع أنفسنا"

 

وتتفق وجهة النظر النفسية، بحسب موقع "هيلث"، على أن التركيز على الحاضر أثناء الحركة هو وسيلة ممتازة لممارسة اليقظة. وحتى لو بدا المشي الصامت مملًا في البداية، يوصي الخبراء بتجربته للتخفيف من حدة الصحة العقلية.

ويشمل الصمت في هذا الاتجاه: عدم إجراء مكالمات هاتفية، أو الاستماع إلى بودكاست أو ملفات للكتب المسموعة أو الأغاني.

وفي حين أن معظم الناس من المرجح أن يصطفوا في قائمة الترفيه الصوتي المفضل لديهم للتنزه في الخارج، فقد اعتبر كثيرون "المشي الصامت" خياراً للصحة العقلية.

 

تأهب الحواس

وقال أحد مستخدمي "تيك توك"، "أشعر وكأن حواسي في حالة تأهب قصوى عندما أمشي في صمت. أشم كل شيء، وأسمع كل شيء، وأرى كل شيء، وهذا أمر مريح للغاية بالنسبة لي".

وقالت أخرى إنها تحاول جعل المشي الصامت حركة، لقد كان "فوضى" في البداية، لكنها قالت إن جولاتها الصامتة اليومية التي تستغرق 30 دقيقة أصبحت مساحات للتأمل والإبداع.

واتفقت معها مستخدمة أخرى حيث ساعدها المشي الصامت في إثارة أفكار جديدة، وتصفية ذهنها، بعد أن كانت في حالة ذهنية سلبية.

 

التأمل اليقظ

وقال الدكتور رايل كاهن مدير مركز علوم اليقظة في كلية كيك للطب بجامعة ساوث كاليفورنيا: "إن فكرة المشي الصامت في الطبيعة تذكرنا كثيراً بممارسة في تقليد التأمل اليقظ للمشي اليقظ، أو التأمل أثناء المشي".

واعتبر كاهن أن المشي الصامت "ممارسة قوية للغاية"، حيث يمكن أن يكون قضاء بعض الوقت بعيداً عن المشتتات مفيداً للدماغ.

 

الوضع الافتراضي

وأوضح كاهن أن المشي الصامت يعمل عن طريق إخراج الدماغ من "شبكة الوضع الافتراضي".

ويشير هذا المصطلح إلى قدرة الدماغ على تخيل المستقبل، أو التأمل في التجارب الماضية، أو أحلام اليقظة.

بينما لا تسمح شبكة الوضع الافتراضي هذه للناس بأن يكونوا على دراية كاملة باللحظة الحالية أو محيطهم الحالي.

ومع ذلك، فإن القيام بذلك فقط - التركيز على الحاضر أثناء التأمل أو المشي، على سبيل المثال - يساعد في منع الدماغ من "الثرثرة باستمرار مع أنفسنا"، وتسمى هذه الممارسة عادةً اليقظة.

ووفق كاهن، أظهرت الأبحاث أن المشي اليقظ في الطبيعة، يمكن أن يحسن أعراض القلق والاكتئاب.

كما أن تخصيص الوقت للتركيز على اللحظة الحالية يمكن أن يخفض ضغط الدم أو يحسن النوم.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

منوعات

علم وعالم

المشي الصامت

الصحة النفسية

الدماغ

تيك توك

السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
من الأخير
Play
من الأخير
كرسي البرلمان يضع حجر الاساس للإقليم السني - حلقة ٢٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-21
Play
كرسي البرلمان يضع حجر الاساس للإقليم السني - حلقة ٢٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
21-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-21
Play
21-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
Play
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية مدرب القيادة للتقليل من خطر الحوادث المرورية - حلقة ١٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-21
Play
اهمية مدرب القيادة للتقليل من خطر الحوادث المرورية - حلقة ١٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
Play
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
Play
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 20-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-20
Play
30 ثانية 20-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-20
عشرين
Play
عشرين
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
Play
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
من الأخير
Play
من الأخير
كرسي البرلمان يضع حجر الاساس للإقليم السني - حلقة ٢٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-21
Play
كرسي البرلمان يضع حجر الاساس للإقليم السني - حلقة ٢٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
21-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-21
Play
21-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
Play
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية مدرب القيادة للتقليل من خطر الحوادث المرورية - حلقة ١٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-21
Play
اهمية مدرب القيادة للتقليل من خطر الحوادث المرورية - حلقة ١٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
Play
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
Play
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 20-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-20
Play
30 ثانية 20-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-20
عشرين
Play
عشرين
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
Play
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
اخترنا لك
بمنشور غريب.. المغنية بريتني سبيرز تعلن زواجها من نفسها
06:14 | 2024-10-22
لماذا قل الحماس لدى المواطنين لتجديد الهواتف الذكية؟
03:09 | 2024-10-22
هل سرقها خطيبها بمليون دولار؟ نادين نسيب نجيم تعلّق للمرة الأولى على سبب إنفصالها
12:16 | 2024-10-21
هل تُعاني من تسرّب اللّعاب أثناء النّوم؟ إليك الحلول الشائعة
09:15 | 2024-10-21
ما كمية الماء التي تشربها يومياً.. إذا كانت 8 اكواب انت مخطئ
08:57 | 2024-10-21
سمكة تقتل رياضية خلال صراعها مع الأمواج.. ماذا حدث؟
08:33 | 2024-10-21
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.