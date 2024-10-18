"المشي الصامت: وسيلة جديدة لتعزيز الصحة العقلية واليقظة"

المشي الصامت يساعد في منع الدماغ من "الثرثرة باستمرار مع أنفسنا"

وتتفق وجهة النظر النفسية، بحسب موقع "هيلث"، على أن التركيز على الحاضر أثناء الحركة هو وسيلة ممتازة لممارسة اليقظة. وحتى لو بدا المشي الصامت مملًا في البداية، يوصي الخبراء بتجربته للتخفيف من حدة العقلية.

ويشمل الصمت في هذا الاتجاه: عدم إجراء مكالمات هاتفية، أو الاستماع إلى بودكاست أو ملفات للكتب المسموعة أو الأغاني.

وفي حين أن معظم الناس من المرجح أن يصطفوا في قائمة الترفيه الصوتي المفضل لديهم للتنزه في الخارج، فقد اعتبر كثيرون "المشي الصامت" خياراً للصحة العقلية.

تأهب الحواس

وقال أحد مستخدمي "تيك توك"، "أشعر وكأن حواسي في حالة تأهب قصوى عندما أمشي في صمت. أشم كل شيء، وأسمع كل شيء، وأرى كل شيء، وهذا أمر مريح للغاية بالنسبة لي".

وقالت أخرى إنها تحاول جعل المشي الصامت حركة، لقد كان "فوضى" في البداية، لكنها قالت إن جولاتها الصامتة اليومية التي تستغرق 30 دقيقة أصبحت مساحات للتأمل والإبداع.

واتفقت معها مستخدمة أخرى حيث ساعدها المشي الصامت في إثارة أفكار جديدة، وتصفية ذهنها، بعد أن كانت في حالة ذهنية سلبية.

التأمل اليقظ

وقال الدكتور رايل كاهن مدير مركز علوم اليقظة في كلية كيك للطب بجامعة ساوث كاليفورنيا: "إن فكرة المشي الصامت في الطبيعة تذكرنا كثيراً بممارسة في تقليد التأمل اليقظ للمشي اليقظ، أو التأمل أثناء المشي".

واعتبر كاهن أن المشي الصامت "ممارسة قوية للغاية"، حيث يمكن أن يكون قضاء بعض الوقت بعيداً عن المشتتات مفيداً للدماغ.

الوضع الافتراضي

وأوضح كاهن أن المشي الصامت يعمل عن طريق إخراج الدماغ من "شبكة الوضع الافتراضي".

ويشير هذا المصطلح إلى قدرة الدماغ على تخيل المستقبل، أو التأمل في التجارب الماضية، أو أحلام اليقظة.

بينما لا تسمح شبكة الوضع الافتراضي هذه للناس بأن يكونوا على دراية كاملة باللحظة الحالية أو محيطهم الحالي.

ومع ذلك، فإن القيام بذلك فقط - التركيز على الحاضر أثناء التأمل أو المشي، على سبيل المثال - يساعد في منع الدماغ من "الثرثرة باستمرار مع أنفسنا"، وتسمى هذه الممارسة عادةً اليقظة.

ووفق كاهن، أظهرت الأبحاث أن المشي اليقظ في الطبيعة، يمكن أن يحسن أعراض القلق والاكتئاب.

كما أن تخصيص الوقت للتركيز على اللحظة الحالية يمكن أن يخفض ضغط الدم أو يحسن النوم.