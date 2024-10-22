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الهند.. لبوة تفترس طفلا كان يلعب بجوار بيته
منوعات
2024-10-22 | 09:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,318 مشاهدة
لقي طفل عمره خمسة أعوام مصرعه على يد أنثى أسد في منطقة أمريلي بولاية جوجارات، شمال
غربي
الهند، حسبما أفادت
وكالة
"برس ترست أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن
مسؤول
في الغابات.
ونقلت صحيفة "ناشيونال هيرالد" الإلكترونية الهندية عن
مسؤول
الغابات جي إل فاجيلا قوله إن "الطفل كان يلعب خارج كوخه في منطقة زراعية في قرية نافي جيكادري مساء أمس الاثنين، عندما هاجمته اللبؤة واصطحبته بعيداً عن العيون".
وأضاف المسؤول أن "الضحية يعود لأب وأم من عمال الزراعة، وقال إنه بعد عملية بحث مكثف قام به السكان المحليون وموظفو
إدارة
الغابات في المنطقة، تم العثور على الجثة وإرسالها إلى المستشفى".
وقال فاجيلا أيضاً إن "السلطات المسؤولة تبذل جهوداً لضبط اللبؤة المفترسة".
يشار إلى أن ولاية جوجارات هي المأوى الوحيد للأسود الآسيوية، وبحسب آخر تعداد أجرته
إدارة
الغابات، نما عددها بشكل كبير من 284 في عام 1990 إلى 674 في عام
2020
.
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