الهند.. لبوة تفترس طفلا كان يلعب بجوار بيته

ونقلت صحيفة "ناشيونال هيرالد" الإلكترونية الهندية عن الغابات جي إل فاجيلا قوله إن "الطفل كان يلعب خارج كوخه في منطقة زراعية في قرية نافي جيكادري مساء أمس الاثنين، عندما هاجمته اللبؤة واصطحبته بعيداً عن العيون".وأضاف المسؤول أن "الضحية يعود لأب وأم من عمال الزراعة، وقال إنه بعد عملية بحث مكثف قام به السكان المحليون وموظفو الغابات في المنطقة، تم العثور على الجثة وإرسالها إلى المستشفى".وقال فاجيلا أيضاً إن "السلطات المسؤولة تبذل جهوداً لضبط اللبؤة المفترسة".يشار إلى أن ولاية جوجارات هي المأوى الوحيد للأسود الآسيوية، وبحسب آخر تعداد أجرته الغابات، نما عددها بشكل كبير من 284 في عام 1990 إلى 674 في عام .