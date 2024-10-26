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أسبوع حاسم للأبراج المائيّة: بدايات جديدة وآفاق واعدة!
منوعات
2024-10-26 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
737 مشاهدة
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 26 اكتوبر إلى
الجمعة
1 نوفمبر،
مجموعة
من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويتميّز هذا الأسبوع بأحداث فلكية مهمّة ستكون لها تأثيرات إيجابيّة على السنة الجديدة.
تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، أنّ الحدث الابرز لهذا الاسبوع هو البدايات الجديدة والمهمّة الّتي تحملها تأثيرات القمر الجديد على الابراج المائية كالسرطان والعقرب والحوت. فمواليد هذه الابراج، سينعمون بالامال الزاهرة والتقدم بحيث يُوسّعون دائرة اتصالاتهم الشخصية ويتّجهون إلى نشاطات جديدة غير تقليدية. والامر لا يتوقفّ عند هذه الامور فقط، بل سيحصل مواليد الابراج المائية على زيادة في الراتب ويتبوؤون مناصب جديدة.
وتؤكّد عقيقي أنّ هذا الاسبوع سيشهد لأحداث فلكية مهمّة جدًّا تزامنًا مع التنقلات الكثيرة لحركة الكواكب. وسيسبّب وجود الشمس وعطارد في العقرب، الزهرة في
القوس
والمريخ في
السرطان
تراجعًا صحيًّا لمواليد
الحمل
. كما أنّ تراجع اورانوس في الثّور سيُسبّب بمعاكسات ومضايقات وتراجع في العمل لمواليد الاسد
العقرب
والدلو.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
كذلك،سوف نشهد لعامل فلكي مهم هو وجود الزهرة، كوكب الحب والمال والشهرة والتألّق، في برج
القوس
الناري حاملًا معه لمواليد الحمل، الاسد والقوس الحيوية والرومانسية وأجواء عذبة ومعنويات مرتفعة. وبحسب عقيقي، فإنّ مواليد هذه الابراج سيقدمون على تحقيق خطوة مصيريّة كالحصول على شهادة أو الاقدام على زواج أو خطوبة.
أمّا بالنّسبة لمواليد الابراج الترابية فسيرافقهم الاستقرار والثبات، من منتصف يوم السبت حتى يوم الاثنين، تزامنًا مع وجود القمر في برج العذراء. أمّا بين نهاري الثلاثاء والخميس، ينتقل القمر الى الميزان، فيتمتّع مواليد الابراج الهوائية بديناميكية كبيرة ويكونون محط الانظار. كما تتحسّن الاستثمارات في المجالات العقارية على كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.
وفي نهاية الاسبوع أي يوم الجمعة، ستكون بداية شهر نوفمبر بداية شهر مائي بامتياز لمواليد
السرطان
العقرب
والحوت. بحيث سيشهدون لبدايات جديدة في حياتهم ويحصدون ثمارًا كثيرة على مختلف المستويات.
يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل على موقع السومرية،
صفحة الابراج.
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