أسبوع حاسم للأبراج المائيّة: بدايات جديدة وآفاق واعدة!

تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، أنّ الحدث الابرز لهذا الاسبوع هو البدايات الجديدة والمهمّة الّتي تحملها تأثيرات القمر الجديد على الابراج المائية كالسرطان والعقرب والحوت. فمواليد هذه الابراج، سينعمون بالامال الزاهرة والتقدم بحيث يُوسّعون دائرة اتصالاتهم الشخصية ويتّجهون إلى نشاطات جديدة غير تقليدية. والامر لا يتوقفّ عند هذه الامور فقط، بل سيحصل مواليد الابراج المائية على زيادة في الراتب ويتبوؤون مناصب جديدة.

وتؤكّد عقيقي أنّ هذا الاسبوع سيشهد لأحداث فلكية مهمّة جدًّا تزامنًا مع التنقلات الكثيرة لحركة الكواكب. وسيسبّب وجود الشمس وعطارد في العقرب، الزهرة في والمريخ في تراجعًا صحيًّا لمواليد . كما أنّ تراجع اورانوس في الثّور سيُسبّب بمعاكسات ومضايقات وتراجع في العمل لمواليد الاسد والدلو.

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كذلك،سوف نشهد لعامل فلكي مهم هو وجود الزهرة، كوكب الحب والمال والشهرة والتألّق، في برج الناري حاملًا معه لمواليد الحمل، الاسد والقوس الحيوية والرومانسية وأجواء عذبة ومعنويات مرتفعة. وبحسب عقيقي، فإنّ مواليد هذه الابراج سيقدمون على تحقيق خطوة مصيريّة كالحصول على شهادة أو الاقدام على زواج أو خطوبة.

أمّا بالنّسبة لمواليد الابراج الترابية فسيرافقهم الاستقرار والثبات، من منتصف يوم السبت حتى يوم الاثنين، تزامنًا مع وجود القمر في برج العذراء. أمّا بين نهاري الثلاثاء والخميس، ينتقل القمر الى الميزان، فيتمتّع مواليد الابراج الهوائية بديناميكية كبيرة ويكونون محط الانظار. كما تتحسّن الاستثمارات في المجالات العقارية على كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

وفي نهاية الاسبوع أي يوم الجمعة، ستكون بداية شهر نوفمبر بداية شهر مائي بامتياز لمواليد والحوت. بحيث سيشهدون لبدايات جديدة في حياتهم ويحصدون ثمارًا كثيرة على مختلف المستويات.