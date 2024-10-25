في السليمانية.. بقرة نادرة بثلاث أرجل تثير الدهشة!

حيث شهدت محافظة عرض بقرة نادرة بثلاث أرجل، مما أثار دهشة الحاضرين وجذب العديد من الزوار من خارج لمشاهدتها والتقاط .وفي التفاصيل: دخل راعي أبقار في عرض علوة "حاجياوة" لبيع المواشي بمنطقة رابرين في السليمانية، بقرة بثلاثة أرجل للبيع، فتزاحم عليها الحاضرون وجاء آخرون من خارج العلوة لمشاهدة وتصوير هذا الحيوان المولود بهذه الهيئة، ورغم توالي عروض شرائها حتى وصلت إلى مليون دينار.. بقي صاحبها مصراً على سعر أعلى مؤكداً أن هناك من سيشتريها لندرتها لا للحمها.