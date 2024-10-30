إطلاق سلسلة Xiaomi 15 كأول هواتف بمعالج Snapdragon 8 Elite

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أعلنت شركة Xiaomi عن هاتفي Xiaomi 15 و 15 Pro كأول جهازين مزودين بشريحة Snapdragon 8 Elite الأحدث من Qualcomm.

وتم عن Snapdragon 8 Elite الأسبوع الماضي، ومن المقرر بالفعل أن تطلق Xiaomi هاتفًا جديدًا يحتوي على SoC بداخله. تم بناء الشرائح على عملية 3 نانومتر وتستخدم وحدة معالجة مركزية Oryon، مما يضيف زيادات ملحوظة في الأداء في الشرائح الرائدة لهذا العام.

وتعتمد سلسلة Xiaomi 15 على نظام SoC هذا إلى جانب نظام تبريد مطور في 15 Pro. ويضيف النظام الجديد زيادة بنسبة 14% في مساحات التبريد. وعلاوة على ذلك، يحتوي Xiaomi 15 Pro على بطارية بسعة 6100 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي الإصدار الأقل تكلفة على وحدة بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة. وفي كلتا الحالتين، من المتوقع أن تكون عمر البطارية موثوقًا به.

وستجمع كلا النسختين من هاتف Xiaomi 15 بين ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع أحدث شرائح Snapdragon.

ويتمتع هاتف Xiaomi 15 Pro بمظهر أنيق. فالشاشة منحنية قليلاً، وقضبان الهيكل مصنوعة من الألومنيوم.

ويضم الجزء الخلفي كاميرات مربعة تحمل علامة Leica التجارية مع ثلاث عدسات ذات فتحة كبيرة.

وتشير Xiaomi إلى أن هاتف 15 Pro يستخدم نفس مستشعر Sony IMX858 الذي يستخدمه هاتف Xiaomi 14 Ultra لعدساته المقربة.

ويتخذ هاتف Xiaomi 15 تصميمًا مشابهًا بحواف منحنية قليلاً.

ويأتي الطراز الأساسي بألوان الباستيل والرمادية - الأبيض والأسود والأخضر والأرجواني - بينما يأتي الطراز Pro بألوان أعمق مع الرمادي والأخضر والأبيض. تقدم Xiaomi أيضًا إصدارًا خاصًا "Liquid Silver" يحمل تأثيرًا متموجًا في الضوء المناسب. وهو متاح لكلا الإصدارين.

وسيبدأ سعر هاتف Xiaomi 15 Pro من 5299 يوان صيني، بينما سيبدأ سعر هاتف Xiaomi 15 من 4499 يوان صيني في الصين.