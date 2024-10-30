لتجنب مضايقة الغرباء.. خطوات بسيطة لتعزيز الخصوصية على انستغرام

ومع تزايد عدد المستخدمين، تزداد أهمية الحفاظ على الخصوصية وحماية الملفات الشخصية من العرض العام.لذا، أصبحت الحاجة لتطبيق استراتيجيات أمان فعّالة أمرًا ملحًا، لضمان أن تظل المعلومات الشخصية محمية وأن تكون التجربة الاجتماعية آمنة.والمعروف أن منصة "إنستغرام"، المملوكة لشركة "ميتا"، لا تقتصر فقط على مشاركة "الميمات" ومقاطع الفيديو والمنشورات والقصص بسرعة مع الأشخاص المفضلين لديك، بل تمثل أيضًا وسيلة فعّالة لمعرفة ما يفعله الآخرون.وتعتبر "إنستغرام" منصة رائعة لمشاركة رحلتك وتجاربك مع العالم، ولكن في بعض الأحيان، قد ترغب في مشاركة منشور أو صورة مع محدودة من الأشخاص للحفاظ على خصوصية حياتك الاجتماعية.ومن هنا تبرز أهمية ضبط إعدادات الخصوصية على "إنستغرام"، حيث تتيح لك إبعاد عيون الغرباء عن حياتك الشخصية.وحسب موقع "ذا إنديان إكسبرس"، تشير شركة "ميتا" إلى أن أي شخص يمكنه الاطلاع على الملف الشخصي والمنشورات عندما يكون الحساب على "إنستغرام" عامًا. أما في حالة تغيير الحساب إلى خاص، فلن يتمكن من رؤية المحتوى المنشور سوى المتابعين الذين تمت الموافقة عليهم.ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الإعدادات لا تخفي معلومات مثل صورة الملف الشخصي واسم المستخدم، حيث تظل متاحة للجمهور.كيف تجعل حسابك خاصاً على إنستغرام؟ولجعل حساب "إنستغرام" خاصًا عليك اتباع الخطوات الآتية:1- فتح تطبيق "إنستغرام" على الهاتف أو المتصفح، والنقر على صورة الملف الشخصي من الشريط السفلي.2- ثم انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة التي تظهر في أعلى اليمين، وقم بالتمرير لأسفل قليلًا للعثور على قسم باسم "من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بك".3- هنا، يتم الضغط على خيار باسم "خصوصية الحساب"، لفتح نافذة جديدة، حيث يوجد مفتاح تبديل باسم "الحساب الخاص"، وبتشغيله تتفعّل خاصية خصوصية الحساب.وعند جعل حسابك خاصًا على "إنستغرام"، سيتمكن الأشخاص الذين لا يتابعونك من فتح صفحة ملفك الشخصي، ولكنهم لن يستطيعوا رؤية منشوراتك.ومع ذلك، ستظل بعض المعلومات، مثل عدد المنشورات وعدد المتابعين مرئية للجميع.