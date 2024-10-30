بسهولة.. كيف تحوّل هاتف "الأندرويد" إلى كاميرا ويب؟

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قدّم "أندرويد 14" إمكانية استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب لإجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات على الحاسوب، بحيث تتيح هذه الميزة، التي تتطلب اتصال "يو أس بي" بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر، الاستفادة من التركيز التلقائي والتكبير وإمكانيات التقاط الفيديو عالي الدقة في الهاتف للحصول على تجربة أفضل.

ويعمل نظام "أندرويد 15" على ميزة كاميرا الويب هذه من خلال وضع "HQ" الجديد؛ ما يرفع الفيديو إلى دقة Full HD (1080p) بدقة 30 إطارًا في الثانية. ويتم تحقيق هذا الوضع من خلال تعطيل عمليات الطاقة التي تحد من الفيديو، على الرغم من أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتوليد .

ولتحويل هاتف "أندرويد" إلى كاميرا ويب ما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية:

- قم بتوصيل هاتف "أندرويد" 14 أو 15 بالكمبيوتر عبر كابليو "يو أس بي".

- سيظهر إشعار لجهة اتصال "يو أس بي"، حدده لتوسيعه وفتح صفحة تفضيلات "يو أس بي".

- ضمن استخدام "يو أس بي" اختر خيار "كاميرا ويب".

- سيظهر إشعار بعنوان "الجهاز ككاميرا ويب"، اضغط عليه لفتح شاشة عرض بملء الشاشة تعرض إخراج كاميرا هاتفك.

- يمكنك تركيب هاتفك باستخدام حامل أو جهاز ربط للاستفادة من الكاميرات الخلفية الأكثر قوة لتحسين الوضوح.

إن ميزة كاميرا الويب التي تعمل بنظام "أندرويد" سهلة الاستخدام بشكل ملحوظ؛ إذ لا تتطلب سوى بضع نقرات ولا تتطلب تكوينات معقدة. وهي توفر العديد من المزايا مقارنةً بتطبيقات كاميرا الويب التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك التركيز التلقائي ودقة الفيديو القابلة للتعديل ووظيفة التكبير/التصغير السلس.

وبينما تعتمد الميزة حاليًا على ميكروفون الكمبيوتر للحصول على الصوت، من المرجح أن يتم النظر في خيار استخدام ميكروفون الهاتف للتحديثات المستقبلية.

ويوفر هذا الحل وفق موقع "ديجيتال ترند" تحسينًا كبيرًا في كاميرا الويب وملاءمتها؛ ما يسمح لمستخدمي "أندرويد" الاستفادة بسهولة من إمكانيات كاميرا الهاتف لإجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات وحتى إنشاء المحتوى.

وبينما قدمت "آبل" ميزة مماثلة أوّلاً، فإن تطبيق "غوغل" يوفر بديلاً مقنعاً لمستخدمي "أندرويد" الذين يسعون إلى تجربة الاتصال عبر الفيديو.