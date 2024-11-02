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إلى مواليد برج القوس استعدّوا فأنتم على موعد مع الحبّ!
منوعات
2024-11-02 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
890 مشاهدة
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 2 تشرين الثّاني إلى
الجمعة
8 تشرين الثاني،
مجموعة
من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج.
تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، أنّ الحدث الابراز لهذا الاسبوع، هو انتقال كوكب المريخ من برج
السرطان
إلى برج
الاسد
فترتاح مواليد السرطان، الحمل،
الميزان
والجدي من تأثيراته وطاقته الجارفة.
كذلك سوف نشهد في بداية الاسبوع ولادة القمر الجديد الذي يلتقي مع الشمس وعطارد في
العقرب
. ممّا يعني احتفالات بولادة شيء جديد يحمل بدايات جديدة أو انهاء شراكات لم تعد تنفع. وتؤكّد عقيقي أنّ ولادة القمر في
العقرب
تُحسن اوضاع مواليد الحمل، الجوزاء، العذراء، العقرب،
الجدي
والحوت. كما أنّ هذه الولادة تجعلهم من الابراج القوية القادرة أن تكون في المقدّمة دائمًا.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
وبالنّسبة لتنقلات القمر، ستكون على الشكل التالي:
- نهاري السبت والاحد، خلال منتصف النهار، سيكون القمر الجديد في برج العقرب، ممّا يجعل مواليد الابراج المائية كالسرطان،
العقرب
والحوت تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبير.
- نهاري الاثنين والثلاثاء، سيدخل القمر إلى برج
القوس
القمر، فيحصد كل من مواليد الحمل،
الاسد
والقوس الدعم والتقدم وتكون فترة ايجابية ومناسبة للاعمال التجارية والمالية .
- نهاري الاربعاء والخميس، سيصل القمر إلى برج الجدي، فيعيش مواليد الابراج الترابية فترة جيدة جدًّا، ترتفع فيها معنوياتهم وتزيد سيطرتهم ويُحقّقون نجاحاً باهراً.
- نهار الجمعة، سيتواجد القمر في بربج الدلو، وسيكون في مربع مع الشمس وعطارد في
العقرب
ومربعًا آخر من المريخ في
الاسد
ومربعًا مع اورانوس في الثور.
وفيما يخصّ تنقلات الكواكب فستكون على الشكل التالي:
- كوكب الزهرة في برج
القوس
الناري، يفيد بأنّ هذا البرج سيكون على موعد مع الحبّ وينعم بشهر رومانسي ودافئ بامتياز.
- كوكب عطارد في برج
العقرب
.
- كوكب المريخ في برج
الاسد
اعتبارًا من يوم الاثنين.
- كوكب اورانوس في برج الثور.
- كوكب زحل ونبتون في برج
الحوت
.
- كوكب بلوتون يتقدّم إلى برج
الجدي
.
يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل على موقع السومرية،
صفحة الابراج
.
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