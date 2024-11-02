إلى مواليد برج القوس استعدّوا فأنتم على موعد مع الحبّ!

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 2 تشرين الثّاني إلى 8 تشرين الثاني، من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج.

تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، أنّ الحدث الابراز لهذا الاسبوع، هو انتقال كوكب المريخ من برج إلى برج فترتاح مواليد السرطان، الحمل، والجدي من تأثيراته وطاقته الجارفة.

كذلك سوف نشهد في بداية الاسبوع ولادة القمر الجديد الذي يلتقي مع الشمس وعطارد في . ممّا يعني احتفالات بولادة شيء جديد يحمل بدايات جديدة أو انهاء شراكات لم تعد تنفع. وتؤكّد عقيقي أنّ ولادة القمر في تُحسن اوضاع مواليد الحمل، الجوزاء، العذراء، العقرب، والحوت. كما أنّ هذه الولادة تجعلهم من الابراج القوية القادرة أن تكون في المقدّمة دائمًا.

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وبالنّسبة لتنقلات القمر، ستكون على الشكل التالي: تابعوا جاكلين عقيقي علىوبالنّسبة لتنقلات القمر، ستكون على الشكل التالي: