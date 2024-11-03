نبذة تاريخية مثيرة عن الرؤساء الأمريكيين

• تم انتخاب الرئيس جورج واشنطن عام 1789 وأعيد انتخابه بالتزكية في عام 1792، ليصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي صوت لصالحه جميع أعضاء المجمع الانتخابي.• كان فرانكلين ديلانو روزفلت (1933-1945) الرئيس الأطول خدمة حيث ظل في منصبه 4422 يوما، بينما كان ويليام هاريسون صاحب أقصر فترة في الرئاسة إذ توفي عام 1841 بعد 31 يوما من تنصيبه.• كان غروفر كليفلاند الرئيس الوحيد الذي خدم لفترتين متتاليتين وتم ترقيمه مرتين في قائمة الرؤساء، وهو الرئيس الثاني والعشرون والرابع والعشرون (1885-1889 و1893-1897).• دونالد ترامب (2017-2021) هو الرئيس الوحيد الذي لم يشغل أي منصب منتخب قبل توليه مقاليد البيت الأبيض.• وكان أصغر رئيس سنا للولايات هو ثيودور روزفلت (1901-1909)، الذي تولى منصبه وعمره 42 عاما و10 أشهر. حدث ذلك بعد اغتيال سلفه ويليام ماكينلي الذي كان روزفلت نائبا له. أم أصغر رئيس منتخب فهو جون كينيدي (1961-1963)، الذي تولى منصبه في سن 43 عاما.• أكبر رئيس سنا للولايات هو جو بايدن (2021 - حتى الآن)، وكان عمره وقت أداء اليمين 78 عاما وشهرين. جيمي كارتر (1977-1981) هو رئيس الولايات الأطول عمرا، حيث بلغ من العمر 100 عام في أكتوبر الماضي.• أطول خطاب تنصيب كان ألقاه الرئيس وليام هاريسون (4 مارس - 4 أبريل 1841) وتضمن 8455 كلمة واستغرق حوالي ساعتين. وأقصر خطاب – فيغ 135 كلمة – ألقاه جورج واشنطن (1789-1797) بعد إعادة انتخابه عام 1792.• لم يكن هناك سوى رئيسين غير حزبيين في تاريخ الولايات هما جورج واشنطن (1789-1797) ، الذي لم تظهر هناك أحزاب سياسية في البلاد إلا في عهده، وجون تايلر (1841-1845)، الذي انتخب نائبا للرئيس عن "حزب اليمين" وتولى الرئاسة بعد وفاة وليام هاريسون، لكن الحزب طرده من صفوفه لاتباعه سياسات مخالفة لمصالح أبناء الحزب الآخرين. منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، كان جميع ينتمون إلى الحزبين الرئيسيين في البلاد - الجمهوري أو الديمقراطي.• في أربع مرات تم انتخاب المرشح الحاصل على عدد أقل من أصوات الناخيبن (ولكن ليس أصوات أعضاء المجمع الانتخابي) من خصمه رئيسا. هكذا تم انتخاب رذرفورد هايز عام 1876، وبنجامين هاريسون عام 1888، وجورج دبليو بوش عام 2000، ودونالد ترامب عام 2016.