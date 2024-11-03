Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. اختفاء شوارع في المنصور بعد الأمطار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نبذة تاريخية مثيرة عن الرؤساء الأمريكيين

منوعات

2024-11-03 | 07:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نبذة تاريخية مثيرة عن الرؤساء الأمريكيين
المصدر:
وكالات
430 مشاهدة

تنتظر الولايات المتحدة الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024، الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الدولة السابع والأربعين، وفيما يلي نبذة تاريخية مثيرة للاهتمام حول الرؤساء الأمريكيين.

• تم انتخاب الرئيس الأول جورج واشنطن عام 1789 وأعيد انتخابه بالتزكية في عام 1792، ليصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي صوت لصالحه جميع أعضاء المجمع الانتخابي.

• كان فرانكلين ديلانو روزفلت (1933-1945) الرئيس الأطول خدمة حيث ظل في منصبه 4422 يوما، بينما كان ويليام هاريسون صاحب أقصر فترة في الرئاسة إذ توفي عام 1841 بعد 31 يوما من تنصيبه.

• كان غروفر كليفلاند الرئيس الوحيد الذي خدم لفترتين متتاليتين وتم ترقيمه مرتين في قائمة الرؤساء، وهو الرئيس الثاني والعشرون والرابع والعشرون (1885-1889 و1893-1897).

• دونالد ترامب (2017-2021) هو الرئيس الوحيد الذي لم يشغل أي منصب منتخب قبل توليه مقاليد البيت الأبيض.

• وكان أصغر رئيس سنا للولايات المتحدة هو ثيودور روزفلت (1901-1909)، الذي تولى منصبه وعمره 42 عاما و10 أشهر. حدث ذلك بعد اغتيال سلفه ويليام ماكينلي الذي كان روزفلت نائبا له. أم أصغر رئيس منتخب فهو جون كينيدي (1961-1963)، الذي تولى منصبه في سن 43 عاما.

• أكبر رئيس سنا للولايات المتحدة هو جو بايدن (2021 - حتى الآن)، وكان عمره وقت أداء اليمين 78 عاما وشهرين. جيمي كارتر (1977-1981) هو رئيس الولايات المتحدة الأطول عمرا، حيث بلغ من العمر 100 عام في أكتوبر الماضي.

• أطول خطاب تنصيب كان ألقاه الرئيس وليام هاريسون (4 مارس - 4 أبريل 1841) وتضمن 8455 كلمة واستغرق حوالي ساعتين. وأقصر خطاب – فيغ 135 كلمة – ألقاه جورج واشنطن (1789-1797) بعد إعادة انتخابه عام 1792.

• لم يكن هناك سوى رئيسين غير حزبيين في تاريخ الولايات المتحدة هما جورج واشنطن (1789-1797) ، الذي لم تظهر هناك أحزاب سياسية في البلاد إلا في عهده، وجون تايلر (1841-1845)، الذي انتخب نائبا للرئيس عن "حزب اليمين" وتولى الرئاسة بعد وفاة وليام هاريسون، لكن الحزب طرده من صفوفه لاتباعه سياسات مخالفة لمصالح أبناء الحزب الآخرين. منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، كان جميع الرؤساء ينتمون إلى الحزبين الرئيسيين في البلاد - الجمهوري أو الديمقراطي.

• في أربع مرات تم انتخاب المرشح الحاصل على عدد أقل من أصوات الناخيبن (ولكن ليس أصوات أعضاء المجمع الانتخابي) من خصمه رئيسا. هكذا تم انتخاب رذرفورد هايز عام 1876، وبنجامين هاريسون عام 1888، وجورج دبليو بوش عام 2000، ودونالد ترامب عام 2016.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

رؤساء امريكا

نبذة تاريخية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
Play
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
Play
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
عشرين
Play
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
Play
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
رحال
Play
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
Play
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
Play
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
Play
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Biotic
Play
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
Play
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
علناً
Play
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
Play
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
14:30 | 2024-10-31
Play
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
14:30 | 2024-10-31
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
Play
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
Play
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
عشرين
Play
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
Play
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
رحال
Play
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
Play
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
Play
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
Play
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
لقطات
Play
لقطات
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين | تقارير اخبارية
03:26 | 2024-11-02
Play
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين | تقارير اخبارية
03:26 | 2024-11-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Biotic
Play
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
Play
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
علناً
Play
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
Play
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
اخترنا لك
لديه نصف مليون معجب على انستغرام.. الموت الرحيم ينهي قصة السنجاب "بينت"
08:55 | 2024-11-02
عيد الموتى.. ماذا تعرف عنه؟
08:16 | 2024-11-02
تجنب الاحتيال عند شرائك هاتف آيفون
03:45 | 2024-11-02
إلى مواليد برج القوس استعدّوا فأنتم على موعد مع الحبّ!
02:00 | 2024-11-02
ماذا تفعل عند سماح هاتفك الخلوي بإجراء مكالمات الطوارئ فقط؟
01:58 | 2024-11-02
هكذا يمكنك معرفة مشاكل الغدة الدرقية
01:51 | 2024-11-02
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.