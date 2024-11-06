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5 طرق لتجنب التجسس على محادثات "واتساب"
منوعات
2024-11-06 | 11:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
510 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تعد خصوصية المحادثات في تطبيقات المراسلة مسألة ذات أولوية للعديد من المستخدمين، لذا فإن تطبيق واتساب، الذي يعد من أكثر التطبيقات استخدامًا في جميع أنحاء العالم، ليس بعيداً عن المخاطر الأمنية.
وعلى الرغم من الإجراءات التي تنفذها
الشركة
لحماية خصوصية مستخدميها، إلا أن التعرض لنقاط الضعف يظل احتمالًا واردًا. ولذلك من الضروري أن يفهم المستخدمون كيفية التعرف على علامات التجسس.
وفيما يلي عدة طرق من قبل الدعم الفني لتطبيق "WhatsApp" والممارسات الرقمية الجيدة لتحديد ما إذا كان بإمكان شخص ما الوصول إلى المحادثات دون إذن.
مراجعة جلسات "WhatsApp Web" النشطة
من المؤشرات التي تدل على وجود تجسس على المحادثات هي وجود جلسات غير مصرح بها على "واتساب ويب"، الذي يتيح استخدام التطبيق عبر الكمبيوتر. لكن قد يتم استخدامه أيضًا من قبل أطراف أخرى للوصول إلى الرسائل الخاصة.
للتحقق من الجلسات النشطة، افتح تطبيق "واتساب"، اذهب إلى قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العليا، ثم اختر "الأجهزة المرتبطة" لمراجعة الجلسات النشطة. إذا لاحظت وجود جلسة غير معروفة، قم بتحديدها وتسجيل الخروج منها. يوصي دعم "واتساب" بإجراء هذه المراجعة بشكل دوري لضمان عدم وجود أي وصول غير مصرح به يهدد خصوصيتك.
تحقق من استهلاك البيانات والبطارية
قد تشير الزيادة غير المعتادة في استهلاك بيانات الهاتف أو البطارية إلى أن تطبيقًا أو عملية غير معروفة تراقب رسائلك في الخلفية. بعض تطبيقات برامج التجسس قد تستهلك موارد الجهاز بشكل غير طبيعي.
لكشف هذا السلوك، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم "البطارية" أو "استخدام البيانات"، وقم بتحليل التطبيقات التي تستهلك الموارد بشكل غير معتاد. إذا لاحظت استخدامًا غير متناسب من تطبيقات غير معروفة أو لا يتماشى مع نمط الاستخدام العادي، فهذا يستدعي التنبيه.
مراجعة أذونات التطبيقات
بعض التطبيقات قد تطلب أذونات للوصول إلى رسائل وملفات "WhatsApp" الخاصة بك.
للتحقق من البرامج المشبوهة المحتملة، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "التطبيقات"، وقم بمراجعة قائمة التطبيقات المثبتة وأذوناتها. تأكد من عدم وجود تطبيقات غير معروفة تطلب الوصول إلى الرسائل أو التخزين أو الخدمات ذات الصلة.
التحقق بخطوتين
يؤكد دعم "WhatsApp" على أهمية التحقق بخطوتين كإجراء أمني رئيسي. هذه الآلية تضيف طبقة حماية إضافية من خلال طلب رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام عند فتح "WhatsApp" على جهاز جديد.
لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب" ومنها إلى "التحقق بخطوتين"، وقم بتفعيلها وأدخل رمز PIN للأمان. بهذه الطريقة، حتى إذا حاول شخص آخر فتح حسابك على جهاز آخر، سيتطلب الأمر رمز تحقق إضافي للوصول.
التنبيهات الأمنية
عند استخدام "WhatsApp"، يجب مراعاة بعض التنبيهات الأمنية الهامة. يرسل التطبيق إشعارًا إلى الجهاز الأساسي في حال محاولة فتح الحساب على جهاز آخر، مما يعد تنبيهًا لاكتشاف محاولات التجسس. إذا تلقى المستخدم رسالة تفيد بأنه تم طلب رمز التحقق دون أن يكون هو من قام بذلك، فقد يكون ذلك دليلاً على محاولة للوصول إلى الحساب. في هذه الحالة، يُنصح بعدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص، وإذا لزم الأمر، يجب الاتصال بالدعم الفني في "WhatsApp" للحصول على المساعدة.
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