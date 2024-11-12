لا تشتري هذه المنتجات من "أبل"

نيوز – منوعات

وسط هيمنة "Apple Intelligence" بشكل متزايد على منتجات ""، فإن هناك 4 منتجات من الأمريكية قد لا تستحق الشراء الآن، بحسب "The Indian Express".

"iPhone SE"

وقد يكون "iPhone SE/الإصدار الخاص"، هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لدخول نظام "أبل" البيئي، لكن يُنصح بعدم شراء واحد حتى لو كان طرازًا مستعملًا.

ويُشاع أن شركة "أبل" ستطلق طرازًا جديدًا من "iPhone SE" في عام 2025، ومن المتوقع أن يجلب هذا الإصدار تحديثات كبيرة.

وتشير التوقعات إلى أن الطراز الجديد مختلف عن "iPhone SE" الحالي، حيث قد يشبه "iPhone 14" من خلال استبدال زر الصفحة الرئيسة القديم ومستشعر بصمة الإصبع بنظام إيماءات التنقل وشاشة "OLED".

وعندما أطلقت "أبل" "Mac Studio" في عام 2022، حظي بقبول جيد لقدراته المكثفة في استخدام الوسائط واستهلاك أقل للطاقة، على الرغم من أنه لم يكن مناسبًا لأغراض الألعاب.

وبعد مرور أكثر من عامين، ينتظر المستخدمون المحترفون بفارغ الصبر جهاز "Mac" مكتبي أكثر قوة، كما لم يعد "Mac Studio" الذي يعمل بمعالج "M2" جهاز "Mac" الأفضل أداءً، خاصة الآن بعد أن أطلقت "Apple" خيارين مع معالج "M4 Pro" و"M4 Max" المتطورة.

"Vision Pro"

تعتبر "Vision Pro" من "أبل" بمثابة جولة من القوة في سماعات الواقع المختلط، وعلى الرغم من أنها محملة بالتكنولوجيا المتقدمة، إلا أن الاستجابة لم تكن هائلة كما كانت "أبل" تأمل.

كما أنها لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، ربما بسبب سعرها المرتفع، أو افتقارها إلى التطبيقات المميزة، أو عدم الراحة بعد الاستخدام لفترة طويلة، أو مزيج من الثلاثة.

ومع ذلك، إذا كنت مستهلكًا مستعدًا للإسراف في شراء سماعة "أبل" الفاخرة، فإننا نقترح عليك الانتظار حتى الإصدار التالي، والذي يُشاع أنه سيصدر في وقت لاحق من العام المقبل أو أوائل عام 2026 التي من المرجح أن تعالج مشكلات "Vision Pro".

"Apple TV"

على الرغم من أن "أبل" قامت بتحسين نظام التشغيل "tvOS"، إلا أن جهاز "Apple TV" نفسه، جهاز البث والشاشة، كان ذو جودة ضعيفة. وبذلك، هناك تلميحات حول قيام "Apple" بإصدار شاشة ذكية، مع إصدار محتمل في عام 2025.