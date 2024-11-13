طقطقة المفاصل عند الشباب: ما هي الأسباب وهل يمكن علاجها؟





1. الأسباب: طقطقة المفاصل هي ظاهرة شائعة بين الشباب، وتحدث عندما يصدر صوت "فرقعة" أو "طقطقة" من المفصل عند تحريكه. وذكرت د. فرح الخياط أن أسباب طقطقة المفاصل هي:

• الغازات داخل المفاصل: غالبًا ما يحدث الصوت بسبب تجمع الغازات (مثل الأوكسجين والنيتروجين) في السائل الزلالي الذي يغلف المفصل. عند تحريك المفصل، يمكن أن ينفجر هذا التجمع مسببًا الصوت.

• الحركة السريعة أو الغير طبيعية للمفصل: في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي تحرك المفصل بطريقة سريعة أو غير طبيعية إلى حدوث الطقطقة، خاصة في المفاصل مثل الركبة أو الأصابع.

• تمزق أو التهاب الأوتار: يمكن أن يتسبب تمزق أو التهاب الأوتار أو الأربطة المحيطة بالمفصل في حدوث طقطقة أو صوت غير طبيعي.

• اختلالات هيكلية أو تطور غير طبيعي: في بعض الحالات، قد تكون الطقطقة ناتجة عن اختلالات هيكلية بسيطة أو عن تغيرات في الشكل الطبيعي للمفصل، مثل ما يحدث في مفصل الركبة.



لمعرفة طرق الوقاية من الطقطقة والمشاكل المرتبطة بها، تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من "بيوتيك" على شاشة السومرية، الساعة 10:30 مساءً.1. الأسباب: طقطقة المفاصل هي ظاهرة شائعة بين الشباب، وتحدث عندما يصدر صوت "فرقعة" أو "طقطقة" من المفصل عند تحريكه. وذكرت د. فرح الخياط أن أسباب طقطقة المفاصل هي:• الغازات داخل المفاصل: غالبًا ما يحدث الصوت بسبب تجمع الغازات (مثل الأوكسجين والنيتروجين) في السائل الزلالي الذي يغلف المفصل. عند تحريك المفصل، يمكن أن ينفجر هذا التجمع مسببًا الصوت.• الحركة السريعة أو الغير طبيعية للمفصل: في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي تحرك المفصل بطريقة سريعة أو غير طبيعية إلى حدوث الطقطقة، خاصة في المفاصل مثل الركبة أو الأصابع.• تمزق أو التهاب الأوتار: يمكن أن يتسبب تمزق أو التهاب الأوتار أو الأربطة المحيطة بالمفصل في حدوث طقطقة أو صوت غير طبيعي.• اختلالات هيكلية أو تطور غير طبيعي: في بعض الحالات، قد تكون الطقطقة ناتجة عن اختلالات هيكلية بسيطة أو عن تغيرات في الشكل الطبيعي للمفصل، مثل ما يحدث في مفصل الركبة.

2. العلاجات:

• تمارين تقوية العضلات: ممارسة التمارين الرياضية التي تقوي العضلات المحيطة بالمفاصل يمكن أن تقلل من الطقطقة عن طريق تحسين استقرار المفصل.

• العلاج الطبيعي: يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي على تصحيح الوضعية غير السليمة للمفاصل وتخفيف الضغط الزائد عليها.

• الراحة والثلج: في حال كان هناك ألم مصاحب للطقطقة، يمكن وضع الثلج على المفصل المصاب لتقليل الالتهاب والألم.

• الأدوية: إذا كانت الطقطقة مرتبطة بالتهاب أو ألم، قد يصف الطبيب مسكنات أو مضادات التهابات غير ستيرويدية.

• الجراحة: في الحالات النادرة حيث يتسبب اختلال هيكلي في المفصل، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا.



3. المخاطر:

• التهاب المفاصل: إذا كانت الطقطقة مصحوبة بألم أو تورم، فقد تشير إلى وجود التهاب في المفصل قد يؤدي إلى تدهور الحالة مع مرور الوقت.

• الإصابات: بعض حالات الطقطقة قد تترافق مع تمزق في الأربطة أو الأوتار، مما يزيد من خطر الإصابات المتكررة.

• انخفاض المفصل: في بعض الحالات، قد تؤدي الطقطقة المتكررة إلى تقييد المفصل أو تقليل مرونته. 3. المخاطر:• التهاب المفاصل: إذا كانت الطقطقة مصحوبة بألم أو تورم، فقد تشير إلى وجود التهاب في المفصل قد يؤدي إلى تدهور الحالة مع مرور الوقت.• الإصابات: بعض حالات الطقطقة قد تترافق مع تمزق في الأربطة أو الأوتار، مما يزيد من خطر الإصابات المتكررة.• انخفاض المفصل: في بعض الحالات، قد تؤدي الطقطقة المتكررة إلى تقييد المفصل أو تقليل مرونته.

4. الوقاية:

• ممارسة الرياضة بانتظام: ممارسة التمارين الرياضية التي تركز على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل يمكن أن يساعد في الوقاية من الطقطقة.

• الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل، مما يزيد من احتمالية حدوث الطقطقة.

• التقنيات الصحيحة في الحركة: تجنب الحركات المفاجئة أو المبالغ فيها التي قد تسبب ضغطًا غير طبيعي على المفاصل.

• تمارين الإحماء: قبل ممارسة أي نشاط بدني، من المهم إجراء تمارين إحماء بشكل جيد لتجنب الإصابات والمشاكل المتعلقة بالمفاصل.



• الإصابة بالتهاب المفاصل المزمن: في حال تم تجاهل الألم المصاحب للطقطقة، قد يؤدي ذلك إلى تطور التهاب المفاصل أو ما يسمى بـ "التهاب المفاصل التنكسي" مع مرور الوقت.

• تدهور وظيفة المفصل: إذا كانت الطقطقة ناتجة عن مشكلة هيكلية، مثل الغضروف التالف أو اختلالات في المفصل، فقد تؤدي إلى تدهور وظيفة المفصل وفقدان القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

• التنميل أو الألم المزمن: في بعض الحالات قد يتسبب الضغط الزائد على المفاصل في تنميل أو ألم مزمن في المنطقة المصابة.



لمشاهدة جميع حلقات بيوتيك إضغط هنا. 5. المضاعفات:• الإصابة بالتهاب المفاصل المزمن: في حال تم تجاهل الألم المصاحب للطقطقة، قد يؤدي ذلك إلى تطور التهاب المفاصل أو ما يسمى بـ "التهاب المفاصل التنكسي" مع مرور الوقت.• تدهور وظيفة المفصل: إذا كانت الطقطقة ناتجة عن مشكلة هيكلية، مثل الغضروف التالف أو اختلالات في المفصل، فقد تؤدي إلى تدهور وظيفة المفصل وفقدان القدرة على الحركة بشكل طبيعي.• التنميل أو الألم المزمن: في بعض الحالات قد يتسبب الضغط الزائد على المفاصل في تنميل أو ألم مزمن في المنطقة المصابة.لمشاهدة جميع حلقات بيوتيك إضغط هنا.

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