كلّ ما يجب أن تعرفه عن سنّ العقل

لطالما سمعنا عن سنّ العقل وربطنا ظهوره لدينا بسن الرشد، ولكن هل تعلم متى يظهر هذا السنّ حقًا؟ وهل تكون هناك حاجة لخلعه؟

لمعرفة الجواب، تابعوا هذا المقال مع فرح من "بيوتيك" الّذي يُعرض عبر "السومرية".



تتناول فرح ضمن "بيوتيك" على موضوع "سنّ العقل" بالتفصيل، متناولةً الاسباب، الاعراض ومقدّمةً بعض النصائح.

ما هو سنّ العقل؟

هي مجموعة من الطواحن وتعرف باسم السنّ الثالث، تقع في الطبقة العليا والسفلى من الفك.

أُطلق عليها اسم سنّ العقل لأنها تظهر عادة بين الـ 17- 21 من العمر، أي عندما يكون الإنسان قد حصل على العقل والحكمة اللازمة للإستمرار في حياته.



أسباب ظهور سنّ العقل



عادًة تبدأ أسنان العقل بالظهور في المرحلة العمرية التي تتراوح ما بين 15- 25 عامًا، في حين أنّ الأشخاص الأكبر من 30 عامًا لا يواجهون أي مشكلة تتطلب خلع سنّ العقل.

ومن أبرز أسباب ظهور سنّ العقل:

• قلة المساحة: يظهر سن العقل من اللثة بشكل جزئي لعدم وجود مكان كاف له، مما يؤدي إلى نمو أنسجة اللثة من حوله الأمر الذي يرفع من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

• الإتجاه الخاطئ: في بعض الأحيان يظهر سنّ العقل مقلوبًا بالإتجاه الخاطئ.

• صغر حجم الفك: يعاني بعض الأشخاص من صغر حجم الفك، وبالتالي قلة المساحة الكافية لظهور سنّ العقل، مما قد يسبب انغراسه في الفك وعدم قدرته على اختراق اللثة.

• ظهوره خلف الفم: قد يظهر سنّ العقل في المنطقة الخلفية من الأسنان، الأمر الذي يشكل صعوبة في الوصول إليه بهدف تنظيفه.

• ظهور أكياس: قد يظهر أكياس مترافقة مع سنّ العقل، تسبب تضرر العظام والجذور في المنطقة.



أعراض الإصابة بمشاكل في سنّ العقل



إذا كنت تعاني من مشاكل في سنّ العقل، سوف تلاحظ الاعراض التالية:

• ألم شديد أو تصلب في الفك في المنطقة المحيطة لظهور سنّ العقل تحديدًا.

• تهيج مصحوب بألم نتيجة ظهور ضرس العقل بالطريقة الخاطئة.

• انتفاخ وتورم المنطقة بسبب نمو أنسجة اللثة حول سنّ العقل.

• ازدحام الأسنان بسبب عدم وجود مكان واسع وكاف لظهورسنّ العقل.

• تسوس الأسنان والتهاب اللثة في حال ظهورسنّ العقل خلف الفم وصعوبة الوصول له بهدف تنظيفه



هل يجب استئصال سنّ العقل؟

يختلف رأي أطباء الأسنان والمختصين حول ضرورة خلع سنّ العقل، فالبعض يعتقد أنّ استئصاله يجب أن يتم قبل العشرين من العمر، فالقيام بذلك مع التقدم بالعمر يصبح أصعب.

أمّا البعض الآخر، فيقترح الخضوع لاستئصال سنّ العقل في حال وجود مشاكل مترافقة مع ظهوره وبالأخص فوق سن الثلاثين. لذلك، استشارة الطبيب تعد خطوة ضروريّة في هذا الصدد.



نصائح سريعة لتخفيف ألم سنّ العقل إلى حين استئصاله



يمكن التخفيف من ألم سنّ العقل من خلال:

• وضع كيسًا من الثلج على الخدّ لفترة تتراوح من 15- 20 دقيقة وتَجنُّب استخدام مصادر الحرارة المرتفعة.

• استخدام الماء المالح للغرغرة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

• استخدام مسكنات الألم، طبعًا بعد استشارة الطبيب.