ابرز مواصفات "آيفون 17 Air"

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من المفترض أن يضع هاتف آيفون 17 إير " 17 Air" من أبل "Apple"، والمتوقع إطلاقه في وقت لاحق من العام المقبل، معيارًا جديدًا، من حيث مدى نحافة الجهاز.

ومع ذلك، أفاد موقع "Naver Blog" بأن "Apple" واجهت عقبات تقنية مع المكونات؛ إذ إن "iPhone 17 Air" القادم قد لا يكون نحيفًا، كما أرادته في البداية.

وبحسب الموقع، طورت "Apple" تقنية بطارية جديدة تتميز بركيزة أرق؛ إذ من شأن هذا أن يلعب دورًا رئيساً في إزالة بضعة مليمترات من سمك "iPhone 17 Air".

وبسبب التحديات التقنية وقضايا التكلفة، يُشاع أن "Apple" ستعود إلى تقنية البطارية الحالية؛ ما يجعل الجهاز غير نحيف.

وعلى الرغم من ذلك، سيكون "iPhone 17 Air" أنحف قليلاً من هاتف ذكي، 6، الذي أطلقته "Apple" في عام 2014، كما أن الهاتف أنحف بشكل ملحوظ من سلسلة "iPhone 16"؛ إذ يبلغ سمكه حوالي 6 مم.

ومن المتوقع إطلاق "iPhone 17 Air" بحلول نهاية عام 2025، كما يُتوقع أيضًا أن يكون أول هاتف "iPhone" غير احترافي يتضمن شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز.

بالإضافة إلى شريحة "A19" من الجيل التالي وميزات مثل زر الحركة والتحكم في الكاميرا والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، تعمل سامسونج على تطوير بديل لهاتف "iPhone 17 Air" يسمى "Galaxy S25 Slim"، ومن المرجح إطلاقه في الربع الثاني من عام 2025، كما يُرجّح أيضًا أن يكون أنحف هاتف ذكي رائد من سامسونج.





