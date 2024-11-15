قبل نزاله مع مايك تايسون.. معلومات مثيرة عن جيك بول

وتحتضن حلبة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية في "AT&T" النزال المرتقب بين مايك تايسون وجيك بول فجر يوم السبت.ومن المقرر أن يتم بث النزال مباشرةً على منصة "نتفليكس" عبر الإنترنت.وسيكون هذا هو النزال الاحترافي لتايسون منذ عام 2005، مع أن أزماته تسببت في تأجيل موعد النزال بعدما كان مقرراً له يوم 20 يوليو/ تموز الماضي.نال جيك بول شهرته على موقع "يوتيوب"، ولم يدخل الحلبة لأول مرة إلا منذ أقل من خمس سنوات، وإلى جانب مسيرته في الملاكمة، فقد طور علامته التجارية، ليصبح أحد أكثر الرياضيين شهرة على هذا الكوكب.ويصل الفارق العمري بين تايسون وبول إلى 30 عاماً، حيث سيتم جيك بول عامه الـ28 في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، في الوقت الذي يبلغ فيه مايك تايسون من العمر 58 عاما.وألقت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على حياة جيك بول بعيدًا عن الحلبة قبل مواجهته مع تايسون، تستعرض "العين الرياضية" أبرز 5 معلومات عنها في السطور التالية.رغم الأرباح التي جناها من يوتيوب والشركات التي يمتلكها، لكن مسيرة جيك بول في الملاكمة نقلت ثروته إلى مستوى آخر، كما يستعد في نزاله أمام مايك تايسون من أجل الحصول على مكافأة كبيرة محتملة.وحصل جيك بول على ما يقدر بنحو 40 مليون دولار بعد خوض 3 نزالات في عام 2021، ليتم إدراجه في المرتبة 46 من بين الرياضيين الأعلى أجراً في العالم من قبل مجلة "فوربس" في عام 2022.كما صنفته مجلة فوربس في المرتبة الـ12 على قائمتها لأفضل صناع المحتوى في أكتوبر/تشرين الماضي بإجمال أرباح بلغت 13.6 مليون دولار.استفاد جيك بول من نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق ثلاث شركات ناشئة، وهي شركة للعناية بالجسم (W Labs)، وتطبيق مراهنات (Betr)، وشركة تنظيم أحداث (Most Valuable Promotions).ويحافظ بول على شراكات العلامة التجارية مع مشروب "Celsius" لكل من مشاريعه في الملاكمة والبودكاست الخاص به "BS with Jake Paul"، كما يستخدم نفوذه الرقمي للترويج لمعاركه في الوزن الثقيل.يميل نجوم الرياضة الكبار إلى إنفاق أموالهم على السيارات، وجيك بول ليس مختلفًا عنهم، حيث يُقدر أنه أنفق أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني على السيارات.اشترى بول سيارة "لامبورجيني هوراكان" زرقاء اللون في عام 2017، كما امتلك سيارة فيراري، بخلاف وجود سيارة أخرى من نفس النوع، وتيسلا ورولز رويس ضمن مجموعته.أنفق جيك بول 12 مليون جنيه استرليني على قصر في بورتوريكو العام الماضي، ويقال إنه اشتراه من نجم البيسبول السابق يادير مولينا.منزل بول يحتوي على 8 غرف نوم و12 حمامًا، بالإضافة إلى منطقة حديقة كبيرة، كما يحتوي على منطقة فناء ضخمة للشواء وثلاث دراجات بخارية من طراز "بوغاتي"، بالإضافة إلى مرآب ضخم لمجموعة سياراته.ناشد بول متابعيه البالغ عددهم 4.6 مليون شخص على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، (تويتر سابقا)، التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي.وبعد تأكيد فوز ترامب، أشاد بول بالنتيجة باعتبارها "خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح".