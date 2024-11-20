العثور على ملكة جمال بريطانية مفقودة.. اين كانت؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اليونيسيف بشان غزة: الماء والغذاء أصبحا حلما
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507043-638677119436952737.jpeg
العثور على ملكة جمال بريطانية مفقودة.. اين كانت؟
منوعات
2024-11-20 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,212 مشاهدة
أعلنت السلطات البولندية، اليوم، العثور على الشابة
البريطانية
أنيا تشوبينسكي (18 عامًا) بحالة جيدة، بعد اختفائها قبل أسبوعين في مطار كراكوف جون بول الثاني الدولي.
وأفادت
الشرطة
في بيانها: "نود إبلاغكم بأن المواطنة
البريطانية
البالغة من العمر 18 عامًا قد تم العثور عليها"، معربة عن شكرها للجمهور على المساعدة.
اختفت أنيا في 11 نوفمبر، حين شوهدت آخر مرة في المطار عبر كاميرات المراقبة، وهي ترتدي بنطال جينز رمادي ممزق عند الركبتين، وسترة سوداء، وحذاء
رياضي
أسود، بينما كانت تسحب حقيبة سفر.
وأكدت
الشرطة
أنها لم تكن تحمل هاتفًا أو أي وثائق تعريفية، ما أثار قلقًا كبيرًا بشأن سلامتها، خاصة وأنها لم تزر بولندا من قبل ولا تتحدث اللغة البولندية.
تُشير التقارير إلى أن أنيا قد سافرت إلى دبلن قبل وصولها إلى كراكوف واختفائها.
ورغم
الإعلان
عن العثور عليها، لم توضح
الشرطة
تفاصيل مكان أو ظروف العثور عليها.
أنيا، التي تنحدر من أصول بولندية، هي نصف نهائية في مسابقة "ملكة جمال المراهقات ببريطانيا" وقد سبق أن اختفت في أغسطس الماضي بعد حضورها مهرجانًا موسيقيًا في المملكة المتحدة.
وقتها، تأخرت في العودة إلى منزلها في وايتلي باي بمنطقة نورث تينيسايد، وأطلقت أسرتها نداءً على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنها.
قال والدها، ستيفن تشوبينسكي، حين عُثر عليها في أغسطس الماضي: "يسعدني أن أؤكد أن أنيا بخير وعادت إلى المنزل. نحن ممتنون لاهتمامكم ودعواتكم".
وكشف أن آخر تواصل معها كان أثناء وجودها في ليدز، حيث كان لديها خطط للعودة إلى المنزل مع أصدقائها، ولكنها تأخرت وطلبت توصيلات من الحاضرين.
حادثة اختفاء أنيا أثارت قلقًا واسعًا، حيث تُعد المرة الثانية التي تفقد فيها الاتصال بأسرتها.
ورغم عودتها بسلام، تُبرز الواقعة أهمية تعزيز وعي الشباب بأهمية التواصل المستمر والاحتياطات الأمنية أثناء السفر.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
إنجاز مصري باهر وفوز البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون... تعرفوا إلى الملكات العربيات!
11:07 | 2024-11-18
السوداني يؤكد أهمية عمل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان
03:44 | 2024-11-17
وزير الداخلية الكويتي يعلق على التسجيل المتداول لمكالمة هاتفية مع لاجئ كويتي في بريطانيا
13:15 | 2024-11-04
بعد الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تفرض عقوبات على عسكريين إيرانيين كبار
09:28 | 2024-10-14
ملكة جمال
بريطانيا
بولندا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
رياضة
34.61%
07:47 | 2024-11-19
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
07:47 | 2024-11-19
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
محليات
31.58%
06:03 | 2024-11-19
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
06:03 | 2024-11-19
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
رياضة
18.19%
14:47 | 2024-11-19
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
14:47 | 2024-11-19
تمديد العطلة في هذه المحافظات
محليات
15.61%
09:25 | 2024-11-20
تمديد العطلة في هذه المحافظات
09:25 | 2024-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
الأكثر مشاهدة
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
اخترنا لك
نادين نجيم تتحدّث للمرة الأولى عن طلاقها وتكشف سبب خسارة والدها أمواله وممتلكاته!
13:14 | 2024-11-20
ليس الجمال أو الذكاء.. ما هي أكثر سمة جذابة في الإنسان؟
12:05 | 2024-11-20
نصيحة للنساء.. فكري مرتين قبل الدخول بعلاقة مع رجال هذه الابراج
10:42 | 2024-11-20
بعد فيديو "تيك توك".. مراهق ينهي حياة شقيقته بـ21 طعنة
10:10 | 2024-11-20
ديدي يحصل على انتصار قانوني.. ماذا حدث في الزنزانة؟
09:28 | 2024-11-20
حليف جديد ضد الخرف في الشيخوخة.. يستخدم للقلب
09:23 | 2024-11-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.