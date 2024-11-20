العثور على ملكة جمال بريطانية مفقودة.. اين كانت؟

وأفادت في بيانها: "نود إبلاغكم بأن المواطنة البالغة من العمر 18 عامًا قد تم العثور عليها"، معربة عن شكرها للجمهور على المساعدة.اختفت أنيا في 11 نوفمبر، حين شوهدت آخر مرة في المطار عبر كاميرات المراقبة، وهي ترتدي بنطال جينز رمادي ممزق عند الركبتين، وسترة سوداء، وحذاء أسود، بينما كانت تسحب حقيبة سفر.وأكدت أنها لم تكن تحمل هاتفًا أو أي وثائق تعريفية، ما أثار قلقًا كبيرًا بشأن سلامتها، خاصة وأنها لم تزر بولندا من قبل ولا تتحدث اللغة البولندية.تُشير التقارير إلى أن أنيا قد سافرت إلى دبلن قبل وصولها إلى كراكوف واختفائها.ورغم عن العثور عليها، لم توضح تفاصيل مكان أو ظروف العثور عليها.أنيا، التي تنحدر من أصول بولندية، هي نصف نهائية في مسابقة "ملكة جمال المراهقات ببريطانيا" وقد سبق أن اختفت في أغسطس الماضي بعد حضورها مهرجانًا موسيقيًا في المملكة المتحدة.وقتها، تأخرت في العودة إلى منزلها في وايتلي باي بمنطقة نورث تينيسايد، وأطلقت أسرتها نداءً على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنها.قال والدها، ستيفن تشوبينسكي، حين عُثر عليها في أغسطس الماضي: "يسعدني أن أؤكد أن أنيا بخير وعادت إلى المنزل. نحن ممتنون لاهتمامكم ودعواتكم".وكشف أن آخر تواصل معها كان أثناء وجودها في ليدز، حيث كان لديها خطط للعودة إلى المنزل مع أصدقائها، ولكنها تأخرت وطلبت توصيلات من الحاضرين.حادثة اختفاء أنيا أثارت قلقًا واسعًا، حيث تُعد المرة الثانية التي تفقد فيها الاتصال بأسرتها.ورغم عودتها بسلام، تُبرز الواقعة أهمية تعزيز وعي الشباب بأهمية التواصل المستمر والاحتياطات الأمنية أثناء السفر.