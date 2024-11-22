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بين نيران التنين الصيني والمربعات الفلكية... أسبوع التحديات!

منوعات

2024-11-22 | 00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بين نيران التنين الصيني والمربعات الفلكية... أسبوع التحديات!
984 مشاهدة

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. وهذاالأسبوع كما الاسبوع الماضي، يتميّز بأحداث فلكية تُنذر بظروف دقيقة سوف نعيشها خلال الفترة المقبلة.

تعود وتذكّرنا الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، مرّة جديدة، أنّنا لا نزال نعيش تحت وطأة التنين الصيني وتاثيراته. هذا التنين الذي يرمز إلى النار والحرائق والدمار الشامل دون تفرقة بين البشر أو الحجر. بالاضافة إلى تراجع كوكب عطارد في برج القوس الناري اعتبارًا من تاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر وحتى تاريخ 15 كانون الاول ديسمبر.
هذا التراجع سيترافق مع مربعات فلكية مع المشتري في الجوزاء ومربعات مع نبتون وزحل المتراجع في الحوت، كما يشكل كوكب عطارد المتراجع مثلثًا فلكيًّا ناريًّا مع المريخ في برج الاسد ما يعني تاثيرات نارية على كافة الاصعدة. وتزامنًا مع هذه التأثيرات ستزداد الحروب والنّكبات والدّمار. بالاضافة إلى العنف والخطف والسّرقة. كما ستكثر حالات الطلاق والانفصال. وسيكون للطّبيعة حصّتها من هذا التّمرد أيضًا، إذ سيكون هناك أعاصير وفياضانات. 
 

وتشدّد عقيقي على ضرورة الصلاة والصدقة من أجل ضبط الطاقة السلبية في هذه الفترة الصعبة والحرجة.

كذلك لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الجدي ما يجعل الامور العاطفية والعائلية العالقة لدى مواليد الابراج الترابية كالثور والعذراء والجدي والعقرب والحوت تتحلحل لتكتمل الصورة وتعمّ الاخبار السارة بين افراد العائلة.
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية. 
 
وجود الشمس في القوس يُنذر بالكثير من الطاقة الايجابية المضاعفة والحركة والمفاجآت السارة والازدهار والتغيير الايجابي والحماسة الشديدة التي تدفع مواليد الحمل والاسد والقوس والميزان والدلو للقيام بخيارات مهمة ولتحديد الاولويات.
كذلك لا يزال كوكب المريخ يتنقل في الاسد الناري ويُسبب بمشاكل وفوضى وحوادث من تهور وتسرع لدى كل من مواليد الثور العذراء والعقرب والدلو.

بالنسبة الى حركة الكواكب، فهي على الشكل التالي:
- الشمس وعطارد في القوس
- المريخ في الاسد
- زحل ونبتون في الحوت
- المشتري متراجعًا في الجوزاء
- بلوتون في الدلو
- الزهرة في الجدي
- اورانوس في الثور
 
يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل على موقع السومرية.
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