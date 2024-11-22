بين نيران التنين الصيني والمربعات الفلكية... أسبوع التحديات!

تعود وتذكّرنا الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، مرّة جديدة، أنّنا لا نزال نعيش تحت وطأة التنين الصيني وتاثيراته. هذا التنين الذي يرمز إلى والحرائق والدمار الشامل دون تفرقة بين البشر أو الحجر. بالاضافة إلى تراجع كوكب عطارد في برج الناري اعتبارًا من تاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر وحتى تاريخ 15 كانون ديسمبر.

هذا التراجع سيترافق مع مربعات فلكية مع المشتري في الجوزاء ومربعات مع نبتون وزحل المتراجع في الحوت، كما يشكل كوكب عطارد المتراجع مثلثًا فلكيًّا ناريًّا مع المريخ في برج ما يعني تاثيرات نارية على كافة الاصعدة. وتزامنًا مع هذه التأثيرات ستزداد الحروب والنّكبات والدّمار. بالاضافة إلى العنف والخطف والسّرقة. كما ستكثر حالات الطلاق والانفصال. وسيكون للطّبيعة حصّتها من هذا التّمرد أيضًا، إذ سيكون هناك أعاصير وفياضانات.

وتشدّد عقيقي على ضرورة الصلاة والصدقة من أجل ضبط الطاقة السلبية في هذه الفترة الصعبة والحرجة.

كذلك لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الجدي ما يجعل الامور العاطفية والعائلية العالقة لدى مواليد الابراج الترابية كالثور والعذراء والجدي والعقرب والحوت تتحلحل لتكتمل الصورة وتعمّ الاخبار السارة بين افراد العائلة.

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وجود الشمس في يُنذر بالكثير من الطاقة الايجابية المضاعفة والحركة والمفاجآت السارة والازدهار والتغيير الايجابي والحماسة الشديدة التي تدفع مواليد الحمل والاسد والقوس والميزان والدلو للقيام بخيارات مهمة ولتحديد الاولويات.

كذلك لا يزال كوكب المريخ يتنقل في الناري ويُسبب بمشاكل وفوضى وحوادث من تهور وتسرع لدى كل من مواليد الثور العذراء والعقرب والدلو.



بالنسبة الى حركة الكواكب، فهي على الشكل التالي:

- الشمس وعطارد في

- المريخ في

- زحل ونبتون في الحوت

- المشتري متراجعًا في الجوزاء

- بلوتون في الدلو

- الزهرة في الجدي

- اورانوس في الثور