اتبع هذه الخطوات لتجنب التجسس على هاتفك

نيوز – منوعات

من الشائع أن يمتلك أي شخص هاتفًا خلويًّا للتواصل أو القيام بأنشطة مختلفة خلال اليوم، ورغم فوائدها فإن هذه الأجهزة يمكنها أيضًا أن تفتح الباب أمام مجرمي الإنترنت لتتبع تحركات المستخدم دون أن يدرك ذلك.

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة الحدود الإلكترونية "EFF"، وهي منظمة تدافع عن الحقوق الرقمية، أن ما لا يقل عن 20% من مستخدمي الأجهزة لا يدركون أنه يمكن تتبعهم من خلال التطبيقات المثبتة، أو عند استخدام شبكات "واي فاي" العامة.

كما كشف التقرير عن مدى أهمية حماية المعلومات الشخصية في مواجهة تزايد التجسس الرقمي، لذا فهذه بعض الإستراتيجيات الفعالة لمنع شخص غريب من التجسس على تحركات المستخدم عبر الهاتف.

كيف تتجنب التعقب؟

يجب إلغاء تنشيط تحديد الموقع، لأنه يمكن استخدامها لتتبع أي مستخدم دون موافقته. ولمزيد من الحماية، يجب تكوين الموقع على الهاتف المحمول بحيث تتمكن التطبيقات فقط من الوصول إلى هذه البيانات.

على أجهزة "Android" أو "iOS"، يمكنك مراجعة التطبيقات التي لديها إذن لاستخدام الموقع وتقييد وصولها، ويفضل تعطيل الموقع في الخلفية عندما لا يكون ذلك ضروريًّا وتنشيط وظيفة "فقط أثناء استخدام التطبيق".

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تجنب مشاركة موقعك في الوقت الفعلي عبر الشبكات الاجتماعية أو تطبيقات المراسلة ما لم يكن ذلك ضروريًّا للغاية. إذ يمكن أن تعطي هذه أدلة حول تحركاتك للأشخاص غير المرغوب فيهم.

مخاطر شبكة "واي فاي" العامة

قد يؤدي توصيل هاتفك بشبكة "واي فاي" عامة، مثل تلك المتوفرة في المقاهي أو المطارات، إلى تعريض جهازك لمخاطر التجسس. حيث غالبًا ما تفتقر هذه الشبكات إلى التشفير المناسب؛ ما يسمح لأطراف ثالثة باعتراض حركة بياناتك.

ولتجنب الحوادث المؤسفة، استخدم شبكة افتراضية خاصة "VPN" عند الاتصال بالشبكات العامة. إذ يقوم هذا النوع من البرامج بتشفير الاتصال؛ ما يمنع الآخرين من التجسس على أي نشاط.

وبالمثل، من الضروري تعطيل خيار الاتصال التلقائي بشبكات "واي فاي" على الهاتف. حيث سيؤدي هذا إلى منع الجهاز من الاتصال بالشبكات غير الآمنة دون علم المالك.

تطبيقات التجسس

قد تحتوي بعض التطبيقات التي تبدو غير ضارة على برامج تجسس أو أدوات تعقب مخفية تقوم بجمع المعلومات دون موافقتك.

ولتقليل هذه المخاطر، ما عليك سوى تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية مثل متجر "Google Play" أو "App Store"، إلى جانب التحقق من المراجعات والأذونات المطلوبة قبل تثبيتها.

وفي حال كنت تشك في أن أحد التطبيقات قد يتجسس على تحركاتك، يجب عليك مراجعة الأذونات المخصصة له في إعدادات الجهاز. إذ إن التطبيق الذي يطلب الوصول إلى الموقع أو الميكروفون أو الكاميرا دون سبب منطقي يعد خطرًا.

كيفية رؤية الأجهزة المرتبطة بحساب

يسمح العديد من الخدمات عبر الإنترنت بربط أجهزة متعددة بحساب واحد، وهو ما يمكن استغلاله من قبل مهاجم إذا حصل على وصول غير مصرح به.

ولتجنب ذلك، من الضروري مراجعة سجل الأجهزة المتصلة بالحسابات الرئيسة بانتظام، مثل: رسائل البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي. حيث تسمح لك معظم الأنظمة بفصل الأجهزة المشبوهة بنقرة واحدة.

كما يمكن لأي مستخدم تمكين المصادقة الثنائية على جميع حساباته المهمة، وهو ما يضيف طبقة إضافية من الأمان من خلال طلب رمز إضافي يتم إرساله إلى الهاتف لتسجيل الدخول.