تخص رسائل التسويق المزعجة.. واتساب يختبر ميزة جديدة

وفقا لموقع "techinasia" تأتي هذه الميزة استجابة لشكاوى العديد من المستخدمين الذين يعانون من الرسائل العشوائية التي تصلهم من الشركات والمتاجر.وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد مستخدمي خدمة واتساب للأعمال إلى أكثر من 200 مليون مستخدم شهريًا، مما أدى إلى زيادة في عدد الرسائل التي ترسلها الشركات للمستخدمين.وكانت المشكلة أن الخيار المتاح أمام المستخدمين كان حظر حساب بالكامل، مما قد يتسبب في فقدان التواصل مع الشركات الهامة.وتشمل الميزة الجديدة التي يجري اختبارها إضافة خيارات متعددة مثل "مهتم/غير مهتم" و"إيقاف/ استئناف"، والتي تسمح للمستخدمين بتحديد تفضيلاتهم بشأن تلقي الرسائل التسويقية.وبذلك، يمكن للمستخدمين التوقف عن تلقي رسائل العروض والإعلانات المزعجة بشكل دائم أو مؤقت، مع إمكانية استئناف تلقيها في أوقات معينة، مثل موسم الأعياد.كما أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب أنها تعمل على تقييد عدد الرسائل التسويقية التي يمكن أن يتلقاها المستخدمون يوميًا، وذلك بعد الشكاوى التي تلقتها حول كثرة الرسائل الترويجية.وتُعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود واتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتوفير بيئة تواصل أكثر خصوصية وراحة.والجدير بالذكر أن المنصة كانت قد أضافت في السابق ميزات لدعم البث الإعلاني وبناء المجتمعات، وهو ما يجعل تنظيم الرسائل التسويقية أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز رضا المستخدمين.ومن المتوقع أن تُحدث هذه الميزة تحولًا كبيرًا في كيفية استخدام الشركات لواتساب كأداة تواصل مع عملائها، إذ ستسمح للمستخدمين بتحكم أكبر في الرسائل التي يتلقونها، مما قد يؤدي إلى تقليل الإزعاج وتحفيز الشركات على استراتيجيات تواصلها بما يتناسب مع تفضيلات المستخدمين.