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5 نصائح من غوغل لاكتشاف عمليات الاحتيال

منوعات

2024-11-25 | 11:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 نصائح من غوغل لاكتشاف عمليات الاحتيال
185 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
لدى غوغل مليارات الأشخاص الذين يستخدمون مختلف الخدمات التي تقدمها، وتجذب قاعدة المستخدمين الضخمة هذه المحتالين الذين يسعون إلى سرقة الحسابات الرقمية والأموال بطرق مختلفة.

ونشرت "غوغل" تدابير متعددة، وقدمت أدوات مختلفة لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، آخرها 5 نصائح مفيدة لتحديد عملية الاحتيال.
 
انتحال الشخصية
 
أوصت غوغل المستخدمين بالانتباه إلى مقاطع الفيديو والصوتيات للشخصيات العامة، في البداية، قد تبدو حقيقية جدًا، ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن تكون عبارة عن محتوى مزيف عميق تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
 
ويستخدم المحتالون مثل هذا المحتوى لنشر الدعاية أثناء الانتخابات وإغراء الناس بالاحتيال المتعلق بالاستثمار.
 
وأوصت غوغل المستخدمين بالبحث عن التعبيرات غير الطبيعية في المحتوى، حيث يمكن حتى لمولد التزييف العميق الأكثر تطورًا أن يفسد الوجه، وهو مؤشر أولي واضح للمحتوى الاصطناعي.
 
الاستثمار في العملات المشفرة
 
هل تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو رسالة تعدك بعائد مضمون على استثمار في العملات المشفرة؟ من المرجح أن تكون عملية احتيال استثمارية.
 
فلا توجد خطط أو خطط استثمار حقيقية يمكنها أن تضمن لك مضاعفة أموالك في وقت قصير.
 
في هذه الحالة، إذا كان العرض أو الصفقة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.
 
التطبيقات والمواقع المقلدة
 
يقوم العديد من المحتالين بتزوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية المستخدمة بشكل متكرر مثل تطبيقات ومواقع الويب المصرفية لسرقة المعلومات الشخصية.
 
قد تبدو هذه البوابات المزيفة متطابقة مع الأصل وقد تحتوي حتى على ميزات جديدة كنت ترغب فيها دائمًا.
 
لذلك تأكد من تنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، وابحث عن الكلمات المكتوبة بشكل خاطئ في عنوان URL والخطوط غير المعتادة والشعارات والرموز التعبيرية العشوائية. كل هذه علامات على التزييف.
 
صفحة تسجيل الدخول
 
هذه عملية احتيال متقدمة، حيث قد يقدم مجرم الإنترنت محتوى مختلفا للمستخدم مقارنة بما يظهره لمحرك بحث غوغل.
 
وقد تحاكي هذه الطريقة صفحة تسجيل دخول لموقع معين، ما يغري المستخدمين بتقديم تفاصيلهم، مثل معرف تسجيل الدخول وغيره من بيانات الاعتماد.
 
وسيتم استخدام هذا بعد ذلك للسيطرة على هذه الحسابات، ما قد يؤدي إلى خسارة الأموال.
 
وإحدى الطرق لتحديد مثل هذه المواقع الإلكترونية هي إلقاء نظرة فاحصة على عنوان URL والتأكد أيضًا من أنه يظل كما هو أو يعيد التوجيه إلى صفحة أخرى.
 
يمكن أن يساعدك تمكين الحماية على غوغل كروم في تحديد مثل هذه المواقع الإلكترونية.
 
استغلال الأحداث الكبرى
 
من الشائع أن تقوم العلامات التجارية بإعداد صفحات ويب مخصصة للأحداث الكبرى، حيث ينظر المحتالون الآن إلى هذا باعتباره فرصة مغرية.
 
فهم يقومون بنسخ الصفحات الإلكترونية الرسمية قبل الأحداث الرياضية الكبرى والحفلات الموسيقية، وإنشاء مواقع ويب موازية ومشابهة تمامًا لبيع البضائع المزيفة بسهولة، والبطاقات والتذاكر، وحتى جمع التبرعات.
 
لذلك عندما تشتري شيئًا عبر الإنترنت، تأكد من أن الموقع الإلكتروني شرعي، وتحقق من جميع التفاصيل مرتين قبل إجراء الدفع.

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