مواصفات وأسعار هاتف "هواوي" الجديد "Mate XT"

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أعلنت شركة يوم الثلاثاء عن هاتفها الجديد "Mate XT"، وهو أول هاتف في العالم يمكن طيه ثلاث مرات، وهو ما ينقل تصميم الهواتف الذكية لمستوى جديد من المنافسة.

هاتف "Mate XT" من "هواوي" يأتي بمواصفات تعكس تصميمه، الأمر الذي ينعكس على تجربة المستخدم.

تصميم الهاتف الجديد جعل منه جهازا متعدد الاستخدامات مع ميزة طيه لثلاث التي تجعل منه في كل عملية طي بمثابة جهاز جديد.

وشمل "Mate XT" على مواصفات كأول هاتف قابل للطي ثلاث "هواوي Mate XT"، بحسب الموقع للشركة.

مميزات هاتف "Mate XT"

تصميم رفيع ومزخرف على شكل عروق.

- شاشات ثلاثية الطي.

- مفصلة "Tiangong".

- شاشة مقاس 10.2 بوصة.

- فتحة عدسة متغيرة بـ 10 سرعات.

- ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

التصميم

استخدمت "هواوي" أحدث التقنيات في تصنيع هاتفها "Mate XT".

يأتي الهاتف بمظهر على شكل "نجمة ماسية".

يحتوي الجهاز على 80 طبقة من الفولاذ الناعم لتشكيل هيكل قوي.

حصل هاتف "Mate XT" على تغليف جلدي. يتوفر الهاتف بلونين: أحمر ذهبي و أسود.

شاشة قابلة للطي 3

يحتوي هاتف "Mate XT" ثلاثي الطي على ثلاث شاشات.

تتمتع الشاشة بدقة وضوح 3K، تدمج جودة الصورة بالذكاء الاصطناعي.

زادت "هواوي" من قدرة الشاشة على الانحناء بنسبة 25%.

تستخدم الشاشة الداخلية أكبر "UTG" (زجاج فائق النحافة) بينما تحتوي الشاشة الخارجية على سائل غير نيوتوني لتوفير مقاومة مزدوجة.

أبعاد الشاشة

- شاشة واحدة (2232 × 1008 بكسل): عرض 73.5 مم، سمك 12.8 مم، 6.4 بوصة.

- مزدوجة (2232 × 2048 بكسل): عرض 143.0 مم، سمك 7.45 مم/4.75 مم، 7.9 بوصة.

- ثلاث شاشات (2232 × 3184 بكسل): عرض 219.0 مم، سمك 3.6/3.6/4.75 مم، 10.2 بوصة.

مفصلة قوية

قدمت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تقنية المفصلة "Tiangong" في هاتف "Mate XT" ثلاثي الطي.

ودعمت "هواوي" هاتفها الجديد بمفصلات مزدوجة تمكن من الانحناء الداخلي والخارجي للجهاز القابل للطي.

تعتمد المفصلة على هيكل قضيب يقلل من المساحة المتحركة إلى حد كبير ويوفر الاستقرار.

تكشف المدخلات أن تقنية المفصلة الجديدة تستخدم أول منظم متعدد المحركات يمكنه ضبط المنحنيات، ونتيجة لذلك، فإن فتح وإغلاق الجهاز سلس، كما أنه مصنوع من الفولاذ.

الكاميرا

يتميز هاتف "Mate XT" بتصميم ثلاثي العدسات داخل وحدة كاميرا ثمانية الشكل.

يتكون الإطار من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل (f/1.4-4.0) + OIS)، وعدسة عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل (f/2.2)، ومستشعر كاميرا منظار بدقة 12 ميغابكسل.

تتميز الكاميرا الخلفية باحتوائها على ميزة تقريب بصري 5.5x وتقريب رقمي 50x.

يوجد على الجانب الأمامي مستشعر سيلفي بدقة 8 ميغابكسل مع أوضاع تصوير وفيديو متعددة.

الأداء

يعمل هاتف "Mate XT" بنظام "HarmonyOS 4.2"، وبشرائح "Kirin 9010 5G".

دعمت "هواوي" الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 غيغابايت ويأتي بثلاثة إصدارات تخزين: 256 غيغابايب و 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

البطارية

يحتوي "Mate XT" على بطارية بسعة 5600 مللي أمبير مع دعم الشحن فائق السرعة بقوة 66 وات والشحن العكسي السلكي بقوة 5 وات.

يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار الشحن اللاسلكي باستخدام محول طاقة بقوة 50 وات أو الشحن العكسي اللاسلكي بقوة 7.5 وات.

ميزات الذكاء الاصطناعي

تتيح "هواوي" تحويل هاتفها القابل للطي إلى هاتف عادي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر صغير.

تسمح الشاشة الفردية للمستخدمين إدارة الأشياء بيد واحدة، فيما يعد وضع الشاشة المزدوجة سهل للتصفح أو القراءة الواضحة، بينما تعمل الشاشة الثالثة على تكبير الأشياء.

يستخدم "Mate XT" مساعد "Celia" المحدث الذي يعمل على طراز "Pangu Large AI".

يسهل المساعد الذكي من "هواوي" على المستخدمين خدمات الذكاء الاصطناعي التالية:

- محرر "AI Senior": ميزات تحرير صوتية جديدة تفهم اللغات الطبيعية وتوفر قدرات إنشاء محتوى.

- مستشار معلومات AI: يستخدم وضع تقسيم الشاشة للإجابة على الأسئلة واستخراج الملخصات من المقالات الطويلة.

- خبير ترجمة AI: أرسل المستند إلى "Celia" وسيقوم بترجمة النص الكامل بسهولة وفي الحال، كما يفتح النص الأصلي على الجانب من أجل الدقة.

- محرر الصور AI: توسيع الصورة AI الذي يكبر الصورة تلقائيًا، هناك أيضًا ميزات إزالة AI .

سعر هاتف "Mate XT"

هاتف "Huawei Mate XT" متاح بالفعل للطلب المسبق، ويأتي الهاتف بالأسعار التالية:

- نسخة 256 غيغابايت: 19999 يوان (2757. دولار).

- نسخة 512 غيغابايت: 21999 يوان (3033 دولار).

- نسخة 1 تيرابايت: 23999 يوان (3309 دولار).













