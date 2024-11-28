ما هو "عيد الشكر" أو “Thanksgiving” الّذي ينشغل به الامريكيون ويُشغلون العالم؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بايدن: سنحقق مزيدا من التقدم في الشرق الأوسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما هو "عيد الشكر" أو “Thanksgiving” الّذي ينشغل به الامريكيون ويُشغلون العالم؟

منوعات

2024-11-28 | 07:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هو &quot;عيد الشكر&quot; أو “Thanksgiving” الّذي ينشغل به الامريكيون ويُشغلون العالم؟
691 مشاهدة

في رابع خميس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يحتفل الأمريكيون بـ "عيد الشكر" أو “Thanksgiving” في إجازة تستمر 4 أيام، تجتمع فيها العائلات والأصدقاء حول مائدة، عمادها الديك الرومي المشوي. ويلي هذه الوليمة، في اليوم التالي، عادة التسوّق بمناسبة "الجمعة السوداء" أو ما يُعرف بـ الـ “Black Friday”.
وفيما يلي، سنقدّم لكم كلّ المعلومات اللّازمة عن هذا العيد.

"عيد الشكر" أو “Thanksgiving” هو احتفال سنوي يحتفل به الأميركيون، حيث يعبرون عن شكرهم للنعم التي يتمتعون بها. يتضمن الاحتفال عادةً وجبة تقليدية تشمل الديك الرومي، ويعود أصله إلى المهاجرين الأوائل الذين تلقوا الدعم من السكان الأصليين في بيئتهم الجديدة. يعتبر العيد مناسبة لتجمع الأسر، وكذلك فرصة للشركات لعرض منتجاتها.
التاريخ
 
يُحتفل بـ "عيد الشكر" في "الخميس الرابع" من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وهو وقت يجتمع فيه أفراد الأسرة حول مائدة مملوءة بأصناف خاصة من الطعام. يعود تاريخ هذا العيد إلى القرن السابع عشر، عندما احتفل المستوطنون، المعروفون أيضًا بالمهاجرين، مع السكان الأصليين، الذين يُطلق عليهم "الهنود الحمر".

بعد وصول المهاجرين الأوائل، واجهوا صعوبات كبيرة بسبب جهلهم بطبيعة الأرض، مما أدّى إلى مجاعات شديدة. لكن السكان الأصليون ساعدوهم في تعلم الزراعة وطرق الريّ، مما ساهم في إنقاذهم. وبعد أن تمكّن المهاجرون من حصاد محاصيلهم، احتفلوا بأول عيد حصاد في نوفمبر/تشرين الثاني 1621، والذي أصبح يُعرف لاحقًا بـ "عيد الشكر" أو “Thanksgiving”.

تقول رواية تاريخية أخرى، إن مجموعة من المهاجرين البريطانيين هربوا إلى هولندا قبل أن يصلوا إلى الساحل الأميركي على متن سفينة تُدعى "مايفلاور". عانوا من الجوع والمرض خلال رحلتهم، وفقد الكثير منهم حياتهم قبل الوصول إلى ماساتشوستس. ومع حلول الشتاء، واجهوا البرد والجوع حتى ساعدهم اثنان من السكان الأصليين، "ساموسيت" و"سكوانتو"، في تعلم الزراعة والصيد. وعندما تحسن وضعهم، قرروا الاحتفال بالنعم التي حصلوا عليها ودعوا السكان الأصليين لتناول العشاء، الذي كان يتضمن الديك الرومي.

عيد وطني
 
رغم أنّ فكرة "عيد الشكر" نشأت من المهاجرين المسيحيين، إلا أنّها تحولت فيما بعد إلى مناسبة وطنية تحتفل بها جميع الطوائف في البلاد منذ عام 1789. وعندما تولى جورج واشنطن رئاسة الولايات المتحدة، لم يُحدد تاريخًا معينًا للاحتفال. إلّا أنّ الرئيس السادس عشر، أبراهام لينكولن، في عام 1863، عيّن يوم الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني ليكون "عيد الشكر"، في سياق دعوة لتقديم الشكر من أجل إنهاء الحرب الأهلية الأميركية.
يتسم "عيد الشكر" بطقوس خاصة، حيث تقوم الأسر بإعداد وجبة رئيسية يتشاركها الجميع، غالبًا ما تكون الديك الرومي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق الأخرى. بينما تعتبر العديد من العائلات المسيحية هذا العيد جزءًا من تقاليدهم الدينية، فقد أصبح عيدًا وطنيًا يحتفل به الناس من مختلف الخلفيات، بما في ذلك العلمانيين والملحدين، وغالبًا ما يتم الاحتفال به في المنازل أو عبر مسيرات في الشوارع.

التسوق بعد العيد
 
مثل العديد من المناسبات في الولايات المتحدة، يُعتبر "عيد الشكر" أيضًا فرصة للتسوق، حيث يتبعه "الجمعة السوداء" أو “Black Friday”، وهو يوم مخصص للتخفيضات الكبيرة. تتنافس المتاجر الكبرى في تقديم عروض مغرية، ممّا يؤدي إلى ازدحام شديد في المتاجر. وقد أظهرت تقارير سنوية وقوع حوادث وإصابات نتيجة التدافع على شراء السلع بأسعار مخفضة. ويُشير الكثير من المؤرخين إلى أن تسمية "الجمعة السوداء" أو “Black Friday” تعود إلى استخدام المحاسبين للحبر الأسود لتسجيل الأرباح، حيث يُعتبر هذا اليوم من أكثر الأيام ربحًا في السنة.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

عيد الشكر

Thanksgiving

بلاك فرايداي

Black Friday

الولايات المتحدة

العراق

السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الهجرة بين الشباب..فرصة أم هروب؟ - حلقة ١٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-28
Play
الهجرة بين الشباب..فرصة أم هروب؟ - حلقة ١٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين - تكريت حي الطين - الحلقة ١٦٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-28
Play
صلاح الدين - تكريت حي الطين - الحلقة ١٦٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-28
بعد التحري
Play
بعد التحري
البصرة عاصمة الاقتصاد .. يحاصرها الاهمال وشبهات الفساد - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-27
Play
البصرة عاصمة الاقتصاد .. يحاصرها الاهمال وشبهات الفساد - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-27
من الأخير
Play
من الأخير
الناصرية.. ليلة البحث عن ضحية - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-27
Play
الناصرية.. ليلة البحث عن ضحية - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-27
Play
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-27
Play
27-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 27-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-27
Play
ماذا علمتك الحياة؟ 27-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 27-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-27
Play
قصة الأسبوع 27-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة شي لفت انتباهي 27-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-27
Play
الأبراج - فقرة شي لفت انتباهي 27-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
Play
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الهجرة بين الشباب..فرصة أم هروب؟ - حلقة ١٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-28
Play
الهجرة بين الشباب..فرصة أم هروب؟ - حلقة ١٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين - تكريت حي الطين - الحلقة ١٦٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-28
Play
صلاح الدين - تكريت حي الطين - الحلقة ١٦٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-28
بعد التحري
Play
بعد التحري
البصرة عاصمة الاقتصاد .. يحاصرها الاهمال وشبهات الفساد - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-27
Play
البصرة عاصمة الاقتصاد .. يحاصرها الاهمال وشبهات الفساد - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-27
من الأخير
Play
من الأخير
الناصرية.. ليلة البحث عن ضحية - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-27
Play
الناصرية.. ليلة البحث عن ضحية - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-27
Play
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-27
Play
27-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 27-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-27
Play
ماذا علمتك الحياة؟ 27-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 27-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-27
Play
قصة الأسبوع 27-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة شي لفت انتباهي 27-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-27
Play
الأبراج - فقرة شي لفت انتباهي 27-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
Play
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
اخترنا لك
فيديو طريف.. سيدة مصرية تبلغ عن زوجها دفاعا عن سعد الصغير
09:25 | 2024-11-28
شاهدوا كيف تعرّضت وفاء موصللي للضرب في مطار بيروت وردّ صادم من مصدر أمني عليها!
08:04 | 2024-11-28
هل هاتفك مقاوم للماء أو مضاد للماء؟ ما الفرق؟
05:28 | 2024-11-28
تعاطي المخدرات في العراق.. قنبلة موقوتة تهدد النسيج المجتمعي!
04:06 | 2024-11-28
مواصفات وأسعار هاتف "هواوي" الجديد "Mate XT"
13:10 | 2024-11-27
ميزات جديدة في "ثريدز"
11:04 | 2024-11-27
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.