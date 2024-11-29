استياء اثر تغيير في "واتس آب"

نيوز – منوعات

أضاف تطبيق "واتس آب" مؤخرا ميزة جديدة أثارت استياء العديد من المستخدمين.

واستبدل التطبيق رسالة "جاري الكتابة..." الشهيرة برسوم متحركة لفقاعة الكتابة، التي تظهر عند كتابة الشخص الآخر رسالة في المحادثة، ما تسبب في غضب بعض المستخدمين الذين عبّروا عن استيائهم على منصة X.

وتُظهر الرسوم المتحركة 3 نقاط ترتد للأعلى وللأسفل أثناء كتابة الرسالة، وهو ما يشبه إلى حد كبير ميزة مشابهة في خدمة iMessage من آبل.

وقد تم اختبار هذه الميزة بشكل محدود في تشرين الماضي، قبل أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين في التحديث الأخير.

ورغم أن هذا التغيير قد يبدو بسيطا، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات. فقد كتب أحد المستخدمين: "أكره الكتابة الجديد في واتس آب"، وأضاف آخر: "لقد فوجئت بهذا التحديث. فقاعة الكتابة الجديدة مفاجئة جدا".

بينما عبّر أحدهم عن انزعاجه قائلا: "الرسوم المتحركة لفقاعة الكتابة مصممة بشكل مزعج للغاية".

وفي مقابلة مع "تلغراف" بتشرين الاول، قال متحدث باسم "واتس آب": "كان هذا مجرد اختبار صغير، ولكنه عاد الآن إلى طبيعته". ومع ذلك، لاحظ العديد من المستخدمين، بما في ذلك الصحفية شيفالي بيست من MailOnline، ظهور الفقاعة الجديدة في محادثاتهم هذا الأسبوع، ما يشير إلى أن الميزة تم طرحها بشكل أوسع.

ورغم الانتقادات، رحب بعض المستخدمين بالتغيير، حيث قال أحدهم: "أخيرا، أزال إشعار "جاري الكتابة" من الأعلى وأعاده إلى الأسفل حيث ينتمي".

وقال آخر: "أحب مؤشر الكتابة الجديد في واتس آب".

وأضاف أحدهم مازحا: "أحب مؤشر الكتابة الجديد، ولكن سيكون من الممتع أكثر لو عرضوا عدد الأحرف التي يتم كتابتها".

يذكر أن هذا التحديث يأتي بعد 7 أشهر فقط من التحديث الذي أثار غضب المستخدمين بسبب إضافة أحرف كبيرة إلى كلمات مثل "متصل" و"جاري الكتابة" في المحادثات، ما أثار موجة من الاستياء بين مستخدمي التطبيق.