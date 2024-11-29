انتقاماً من والدها.. أم تلقي طفلتها من الطابق الرابع

وقعت جريمة بشعة في منطقة عين في مصر، عندما حاولت أم إنهاء حياة طفلتها صاحبة الـ11 عاما بإلقائها من شرفة بالطابق الرابع لتسقط على الأرض مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك انتقاما من والدها، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





بالانتقال والفحص تبين إصابة طفلة تدعى رودينا (11 سنة)، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة عين شمس، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وإثر الحادثة تلقت عمليات النجدة إخطارًا يفيد بإصابة طفلة بإصابات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم نتيجة سقوطها من علو بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.بالانتقال والفحص تبين إصابة طفلة تدعى رودينا (11 سنة)، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة عين شمس، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.