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تعرف على الفئة الأكثر إصابة بالايدز في العالم
منوعات
2024-12-01 | 12:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
491 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
شكّلت الفتيات 70% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً المصابين بفيروس الإيدز عام 2023، ووصلت هذه النسبة إلى 90% في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب تقرير لمنظمة الأمم
المتحدة
للطفولة "يونيسف".
ومع أن عدد الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يشهد انخفاضاً على مستوى العالم منذ عقد، لا تزال المراهقات تجدن صعوبة في الاستفادة من تدابير الوقاية والدعم الكافية، وفق المنظمة.
ولاحظت "يونيسف"، قبل اليوم
العالمي
لمكافحة الإيدز في
الأول
من ديسمبر، أن عدد الإصابات بين المراهقات لا يزال نسبياً
أكبر
بكثير مما هو لدى الذكور، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، محذّرةً من أن التقدم الذي تحقّقَ في السنوات الأخيرة في مكافحة الإيدز قد يكون بلا جدوى ما لم تُتَخَذ إجراءات تصحيحية
عاجلة
في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن 96 ألف فتاة و41 ألف فتى تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً أصيبوا بالإيدز عام 2023.
وسُجلت 250 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2023 في الفئة العمرية 0-19، مما رفع عدد الأطفال والمراهقين المصابين بالمرض إلى 2.4 مليون طفل في مختلف أنحاء العالم.
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ولاحظت المديرة المعاونة للمنظمة لشؤون فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أنوريتا بينز، أن "بلداناً عدة حققت تقدماً هائلاً نحو القضاء على الإيدز".
لكنها أبرزت أن "الأطفال والمراهقين لا يستفيدون بشكل كامل من تحسين فرص الحصول على الأدوية وخدمات الوقاية".
وشددت على "ضرورة إعطاء الأولوية للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عند الاستثمار في الموارد والجهود الرامية إلى تحسين العلاج للجميع، بما في ذلك تطوير تقنيات الاختبار المبتكرة".
وشرحت "اليونيسف" أن 77% من البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات، في حين أن هذه النسبة تقتصر على 57% بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً، وعلى 65% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً.
وتوفي في العام الفائت أكثر من 90 ألف طفل ومراهق بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز، شكّل من هم تحت سن العاشرة 73% منهم.
ومثّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً 3% من المصابين بالإيدز عام 2023، لكنّ نسبتهم من الوفيات الناجمة عنه بلغت 12%.
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