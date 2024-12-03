عقد قران وزير الخارجية الأردني الأسبق ناصر جودة على عليا كريمة الراحل الطراونة

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عقد وزير الخارجية السابق قرانه على الآنسة عليا كريمة الأسبق الراحل الطراونة، في مراسم اقتصرت على حضور عدد محدود من أقارب العائلتين.







وقد أقيمت هذه المناسبة الأسبوع الماضي في أجواء عائلية تميزت بالتواضع والخصوصية.

