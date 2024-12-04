منها إطالة العمر.. 7 فوائد مدهشة لشرب القهوة يوميا!

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن شرب القهوة يمكن أن يقدم العديد من الفوائد التي تفوق مجرد تنشيطك في . ووفقا لدراسة جديدة، فإن تناول فنجانين إلى 3 فناجين من القهوة يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع 2، ما يثبت أن فنجان القهوة اليومي ليس مجرد عادة صباحية، بل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك العامة.كما وجد باحثو Soochow في أن الأشخاص الذين يشربون القهوة المعتدلة (من 2 إلى 3 فناجين يوميا) كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بغير الشاربين.وأوضح البروفيسور جاستن ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في أنجليا روسكين، أن القهوة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، مثل فيتامينات B (الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك) والمعادن مثل البوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، ويمكن أن يحصل البعض على مضادات الأكسدة من القهوة أكثر من تناول الفاكهة والخضروات.وفيما يلي أهم الفوائد التي تقدمها القهوة للصحة العامة:صحة القلبأكد ستيبينغ أن استهلاك القهوة المعتدل يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وقد أظهرت الدراسات أن القهوة ليست ضارة حتى لأولئك الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.الوقاية من مرض السكريقال ستيبينغ أن تناول القهوة يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، حيث يساعد على تحسين قدرة الجسم في معالجة الغلوكوز، ما يعزز فرص تجنب المرض. كما أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من القهوة "أقل عرضة للإصابة بالنوع 2 من مرض السكري".حماية الكبدأشار ستيبينغ إلى أن القهوة تساهم في حماية الكبد، إذ إن شرب القهوة يرتبط بمستويات صحية من أنزيمات الكبد ويقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد. ومع ذلك، حذر الباحثون من أن إضافة السكر إلى القهوة قد يقلل من فوائدها.الوقاية من السرطانتشير الدراسات إلى أن القهوة قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم. وأظهرت الأبحاث أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.تقليل خطر الأمراض العصبيةأظهرت الأبحاث أن استهلاك القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض باركنسون وألزهايمر. وقد تبين أن شرب قهوة الإسبريسو بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.تعزيز الصحة العقليةتشير الدراسات إلى أن القهوة يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العقلية. فقد أظهرت أن شرب القهوة يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار، حيث يوضح الخبراء أن خطر الانتحار قد ينخفض بنسبة تصل إلى 53% لدى الأشخاص الذين يشربون 4 فناجين أو أكثر يوميا.إطالة العمرأظهرت إحدى الدراسات، التي شملت أكثر من 400 ألف شخص، أن استهلاك القهوة لمدة 12 إلى 13 عاما يقلل من خطر الوفاة، وكان هذا التأثير أقوى لدى الأشخاص الذين تناولوا 4 إلى 5 فناجين يوميا.وقال ستيبينغ: "قد تكون فائدة طول العمر هذه ناتجة عن التأثيرات التراكمية لخصائص القهوة الوقائية ضد أمراض مختلفة".يذكر أنه ينبغي الحذر من شرب القهوة بشكل مفرط لدى بعض المرضى، مع ضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل تغيير أي عادة صحية.