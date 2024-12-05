أهمية فيتامين D3 للجسم... وماذا يسبب نقصانه؟

تابعوا هذا المقال، مع فرح الخياط من "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، كل الساعة 10:30 مساءً.وذكرت الخياط أهمية فيتامين D3 للجسم والمخاطر التي يتسبب بها نقصانه في الجسم.1. دعم صحة العظام والأسنان يعد فيتامين D3 من العوامل الرئيسية التي تساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء، وهي المعادن التي تساهم في بناء وتقوية العظام والأسنان. من دون كمية كافية من فيتامين D3، لا يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم بشكل فعال، مما يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.2. تعزيز جهاز المناعة يعمل فيتامين D3 أيضًا على تعزيز وظيفة جهاز المناعة، حيث يساعد في تحسين قدرة الجسم على محاربة العدوى والفيروسات. وفقًا لبعض الدراسات، يرتبط نقص فيتامين D3 بزيادة خطر الإصابة بأمراض مناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والربو، وبعض أنواع السرطان.3. تنظيم وظائف الجسم الأخرى يساهم فيتامين D3 في تنظيم مستويات الهرمونات في الجسم، بما في ذلك الأنسولين. تشير بعض الأبحاث إلى أن هذا الفيتامين قد يكون له دور في الوقاية من مرض السكري، خصوصًا النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين D3 في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.4. دعم صحة العضلات يمكن أن يؤثر فيتامين D3 بشكل إيجابي على صحة العضلات، حيث يُعتقد أنه يساهم في تحسين القوة العضلية والأداء الرياضي، ويقلل من خطر الإصابة بالضعف العضلي، خاصة مع التقدم في العمر.1. ضعف العظام ومرض الكساح في الأطفال، يعد نقص فيتامين D3 من الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض "الكساح"، وهو مرض يؤدي إلى تشوهات في العظام مثل الانحناء في الساقين. أما لدى البالغين، فإن نقص فيتامين D3 قد يؤدي إلى مرض "هشاشة العظام" أو "لين العظام" حيث تصبح العظام ضعيفة وقابلة للكسر بسهولة.2. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المناعية نقص فيتامين D3 قد يؤدي إلى ضعف في جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D3 أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، الإنفلونزا، وأمراض أخرى.3. التعب والاكتئاب نقص فيتامين D3 يمكن أن يؤدي إلى شعور عام بالتعب المستمر، والإرهاق. كما يُعتقد أن هناك علاقة بين نقص فيتامين D3 والاكتئاب. فبعض الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين قد يكونون أكثر عرضة لتطوير أعراض الاكتئاب.4. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة نقص فيتامين D3 قد يساهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان. كما يرتبط نقصه بمشاكل صحية أخرى مثل التصلب المتعدد (MS) والتهاب المفاصل.1. التعرض لأشعة الشمس يُعد التعرض المباشر لأشعة الشمس هو الطريقة الطبيعية للحصول على فيتامين D3، حيث تقوم البشرة بتصنيعه عند تعرضها لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UVB). يُنصح بالتعرض لأشعة الشمس لمدة 10-30 دقيقة يوميًا، حسب نوع البشرة والموقع الجغرافي.2. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D3 يمكن الحصول على فيتامين D3 من بعض الأطعمة مثل السمك الدهني (السلمون، التونة، الماكريل)، والكبد، والبيض، وبعض الأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب.3. المكملات الغذائية في حالات نقص فيتامين D3، يمكن أن يوصي الطبيب بتناول المكملات الغذائية.4. الفحص الدوري إذا كنت تشعر بأي أعراض تشير إلى نقص فيتامين D3، مثل التعب المستمر، آلام العظام، أو الاكتئاب، يُنصح بزيارة الطبيب لإجراء فحص دم لقياس مستويات الفيتامين في الجسم.لمشاهدة جميع حلقات بيوتيك إضغط هنا.