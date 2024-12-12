ثروة ماسك ترتفع بأكبر وتيرة على الإطلاق

ورفعت زيادة أمس في ثروة ماسك قيمة ثروات أغنى 500 شخص في العالم إلى أكثر من 10 تريليونات دولار وذلك للمرة الأولى في التاريخ، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.وأصبحت ثروة المجموعة تعادل من حيث القيمة إجمالي الناتج المحلي لألمانيا واليابان وأستراليا في العام الماضي 2023.وقبل ذلك ذكرت "بلومبرغ" أن إيلون ماسك أول شخص في العالم تجاوزت ثروته 400 مليار دولار، في ظل المكاسب القوية التي تسجلها شركة "تسلا" لصناعة الكهربائية، وصفقة بيع داخلية لأسهم في شركة "سبيس إكس".