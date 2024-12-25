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ماذا تفعل إذا لم تعمل شاشة الكمبيوتر؟

منوعات

2024-12-25 | 11:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا تفعل إذا لم تعمل شاشة الكمبيوتر؟
203 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
عندما لا يتم تشغيل شاشة الكمبيوتر، على الرغم من أن الجهاز مشحون بالكامل، فهذه مشكلة يمكن أن تتسبب بالإحباط.

وبحسب موقع "إنفوباي"، يمكن أن يكون سبب هذا الموقف عوامل متعددة، بدءًا من فشل الأجهزة وحتى المشكلات المتعلقة بالبرامج أو التكوينات غير الصحيحة.
 
ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا مشاكل كابل التوصيل بين الشاشة وبطاقة الرسومات، أو أخطاء في إعدادات الطاقة لنظام التشغيل، أو حتى تلف المكونات الداخلية مثل الشاشة نفسها أو اللوحة الأم.
 
ويعد تحديد السبب ضروريًّا لحل المشكلة، ومنع المضاعفات المستقبلية.
 
إليك الأسباب الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المشكلة، بالإضافة إلى تقديم توصيات واضحة ودقيقة لحلها ومنع حدوثها مرة أخرى.
 
قراءة مستوى الطاقة
 
حتى إذا أشار الجهاز إلى أن البطارية مشحونة، فقد يكون هناك خطأ في قراءة مستوى الطاقة.
 
يمكن أن يحدث هذا إذا كان الشاحن لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا تعطلت البطارية، فقد تُظهر البطارية مستوى شحن كاملًا بينما هي في الواقع لا تحتوي على طاقة كافية لتشغيل جميع مكونات الكمبيوتر.
 
وللتحقق من ذلك، يجب عليك توصيل الكمبيوتر مباشرة بالتيار الكهربائي ومعرفة ما إذا كانت الشاشة تعمل أم لا، وإذا استمرت المشكلة، فحاول استخدام شاحن مختلف وتأكد من أن القابس يعمل بشكل صحيح.
 
قد تؤدي المشكلات المتعلقة بمكونات مثل الشاشة أو بطاقة الرسومات أو كابلات الاتصال الداخلية إلى منع تشغيل الشاشة.
 
ويمكن أن يؤدي الكابل السائب أو التالف إلى تعطيل الاتصال بين اللوحة الأم والشاشة، ما يتسبب في بقاء الشاشة مغلقة حتى عندما يبدو أن بقية النظام يعمل.
 
 
لاستبعاد فشل الأجهزة، قم بفحص الجهاز بصريًّا بحثًا عن أي ضرر مادي، أو قم بتوصيل الكمبيوتر بشاشة خارجية، إذ من المحتمل أن تكون المشكلة في الشاشة المدمجة.
 
وفي هذه الحالة، من المهم طلب المساعدة الفنية لتجنب المزيد من الضرر عند محاولة الإصلاحات دون خبرة سابقة.
 
إعدادات خاطئة
 
وقد يكون لدى نظام التشغيل أو برامج التشغيل إعدادات غير صحيحة أو قد يكون تالفًا، ما قد يتسبب في عدم تشغيل الشاشة.
 
وإذا انتقل النظام إلى وضع السكون العميق، أو في حالة تلف وحدة التحكم في الفيديو، فقد تصبح الشاشة غير مستجيبة.
 
وفي هذه الحالات، حاول إعادة تشغيل الجهاز، وإذا استمرت المشكلة، فادخل إلى الوضع الآمن لتحديد ما إذا كان هناك برنامج أو برنامج تشغيل هو سبب المشكلة.
 
كما قد يؤدي تحديث برامج تشغيل الرسومات أو إعادة تثبيتها إلى حل المشكلة، وفي المواقف الأكثر تعقيدًا، قد يكون من الضروري إعادة تثبيت نظام التشغيل لاستعادة التشغيل العادي.
 
الصيانة الدورية
 
ويعد الحفاظ على الكمبيوتر في حالة جيدة أمرًا أساسيًّا لتجنب أعطال الشاشة، ويتضمن ذلك إجراء صيانة دورية، مثل تنظيف المكونات الداخلية لمنع تراكم الغبار الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الدوائر، وفحص كابلات التوصيل بشكل دوري.
 
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تثبيت تحديثات البرامج وبرامج التشغيل في الوقت المناسب؛ لأنها تتضمن غالبًا إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء.
 
كما يمكن أن يؤدي استخدام واقيات الجهد إلى منع الأضرار الناجمة عن ارتفاع الطاقة، وهو سبب شائع لفشل المكونات الإلكترونية.

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