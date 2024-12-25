خطر يهدد آيفون

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تمثل الزيادة في عمليات الاحتيال الرقمي خطرًا كبيرًا على مستخدمي أجهزة آيفون، خاصة مع استخدام أساليب متطورة بشكل متزايد، واستغلال عمليات الشراء والعروض.

ونشر موقع "Infobae" الإخباري، قائمة بأكثر العمليات الاحتيالية شيوعًا لأجهزة آيفون، تليها بعض التوصيات القيّمة حتى لا تصبح ضحية للمجرمين عديمي الضمير.

وتاليًا أبرز أساليب الاحتيال:

هدايا آيفون المزيفة: رسائل مثل "تهانينا! لقد فزت بجهاز آيفون"، وهذا يخدع المستخدمين لإدخال بياناتهم الشخصية على المواقع الاحتيالية.

عمليات الاحتيال عبر AirDrop: في مراكز التسوق، يرسل المجرمون عروضًا مزيفة لبطاقات الهدايا بأسعار منخفضة للغاية بحيث لا يمكن تصديقها.

التسوق المزيفة: تعد بخصومات كبيرة، ولكنها تسعى فقط إلى جمع التفاصيل المصرفية. استخدم دائمًا التطبيقات الرسمية أو ابحث مباشرةً على غوغل.

عروض آيفون على الشبكات الاجتماعية: الأسعار المغرية على منصات مثل "Wallapop" أو "eBay"، غالبًا ما تكون فخًا. بعد الدفع، لا يصل المنتج أبدًا.

الرسائل القصيرة من الشحنات الاحتيالية: الرسائل التي تبدو وكأنها من شركات البريد السريع مثل "DHL" تعيد التوجيه إلى المواقع لسرقة المعلومات الشخصية.

المكالمات الهاتفية المزيفة: الروبوتات أو الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم خدمات دعم لطلب معلومات مصرفية.

عروض العمل المزيفة: الوعود بدخل مرتفع مقابل وظائف بسيطة تخفي عمليات الاحتيال التي تسعى إلى الحصول على بيانات شخصية أو مدفوعات سابقة.

حجوزات السفر الاحتيالية: "الصفقات" الوهمية على الرحلات الجوية أو الفنادق والتي يتبين أنها غير موجودة عند الوصول إلى الوجهة.

توصيات السلامة

ستظل الوقاية دائمًا أفضل وسائل الدفاع ضد هذه التهديدات الرقمية.

وعلاوة على الحفاظ على جهاز آيفون الخاص بك آمنًا، وحماية معلوماتك الشخصية، من الضروري تنفيذ سلسلة من الإستراتيجيات والإعدادات التي تقترحها آبل:

تنشيط المصادقة الثنائية لحساب أبل: المصادقة الثنائية هي طبقة إضافية من الأمان تضمن أنك وحدك من يستطيع الوصول إلى حسابك، حتى لو كان شخص ما يعرف كلمة المرور الخاصة بك.

حافظ على تحديث برنامج آيفون: يعد تحديث البرنامج أمرًا ضروريًا للحصول على أحدث الإجراءات الأمنية.

حماية جهازك برمز فريد: قم بإعداد رمز يصعب تخمينه، وتجنّب الرموز البسيطة مثل "1234".

استخدام ميزة التحقق من الأمان: يتيح لك فحص الأمان على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 16" أو الإصدارات الأحدث إدارة المعلومات التي تشاركها مع الأشخاص أو التطبيقات الأخرى.

إدارة الوصول إلى التطبيقات والبيانات الشخصية: تحقق بانتظام من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى البيانات مثل موقعك أو جهات الاتصال أو الصور أو الميكروفون.

حظر الطلبات غير المرغوب فيها: إذا كنت تتلقّى مكالمات أو رسائل أو رسائل بريد إلكتروني من أشخاص لا تريدهم، يمكنك حظرهم مباشرة من جهاز أيفون الخاص بك.

استخدم التصفح الخاص في "سفاري": عند تصفح الإنترنت، قم بتشغيل التصفح الخاص لحماية سجل البحث الخاص بك.

استخدام حماية البيانات المتقدمة في "iCloud": يتيح هذا الخيار التشفير الشامل لجميع البيانات المخزنة في "iCloud" تقريبًا.