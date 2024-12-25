Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تمديد تسجيل السلاح لمدة عام في العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطر يهدد آيفون

منوعات

2024-12-25 | 12:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطر يهدد آيفون
550 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تمثل الزيادة في عمليات الاحتيال الرقمي خطرًا كبيرًا على مستخدمي أجهزة آيفون، خاصة مع استخدام أساليب متطورة بشكل متزايد، واستغلال عمليات الشراء والعروض.

ونشر موقع "Infobae" الإخباري، قائمة بأكثر العمليات الاحتيالية شيوعًا لأجهزة آيفون، تليها بعض التوصيات القيّمة حتى لا تصبح ضحية للمجرمين عديمي الضمير.
 
وتاليًا أبرز أساليب الاحتيال:
 
هدايا آيفون المزيفة: رسائل مثل "تهانينا! لقد فزت بجهاز آيفون"، وهذا يخدع المستخدمين لإدخال بياناتهم الشخصية على المواقع الاحتيالية.
 
عمليات الاحتيال عبر AirDrop: في مراكز التسوق، يرسل المجرمون عروضًا مزيفة لبطاقات الهدايا بأسعار منخفضة للغاية بحيث لا يمكن تصديقها.
 
مواقع التسوق المزيفة: تعد بخصومات كبيرة، ولكنها تسعى فقط إلى جمع التفاصيل المصرفية. استخدم دائمًا التطبيقات الرسمية أو ابحث مباشرةً على غوغل.
 
عروض آيفون على الشبكات الاجتماعية: الأسعار المغرية على منصات مثل "Wallapop" أو "eBay"، غالبًا ما تكون فخًا. بعد الدفع، لا يصل المنتج أبدًا.
 
الرسائل القصيرة من الشحنات الاحتيالية: الرسائل التي تبدو وكأنها من شركات البريد السريع مثل "DHL" تعيد التوجيه إلى المواقع لسرقة المعلومات الشخصية.
 
المكالمات الهاتفية المزيفة: الروبوتات أو الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم خدمات دعم لطلب معلومات مصرفية.
 
عروض العمل المزيفة: الوعود بدخل مرتفع مقابل وظائف بسيطة تخفي عمليات الاحتيال التي تسعى إلى الحصول على بيانات شخصية أو مدفوعات سابقة.
 
حجوزات السفر الاحتيالية: مواقع "الصفقات" الوهمية على الرحلات الجوية أو الفنادق والتي يتبين أنها غير موجودة عند الوصول إلى الوجهة.
 
توصيات السلامة
 
ستظل الوقاية دائمًا أفضل وسائل الدفاع ضد هذه التهديدات الرقمية.
 
وعلاوة على الحفاظ على جهاز آيفون الخاص بك آمنًا، وحماية معلوماتك الشخصية، من الضروري تنفيذ سلسلة من الإستراتيجيات والإعدادات التي تقترحها آبل:
 
تنشيط المصادقة الثنائية لحساب أبل: المصادقة الثنائية هي طبقة إضافية من الأمان تضمن أنك وحدك من يستطيع الوصول إلى حسابك، حتى لو كان شخص ما يعرف كلمة المرور الخاصة بك.
 
حافظ على تحديث برنامج آيفون: يعد تحديث البرنامج أمرًا ضروريًا للحصول على أحدث الإجراءات الأمنية.
 
حماية جهازك برمز فريد: قم بإعداد رمز يصعب تخمينه، وتجنّب الرموز البسيطة مثل "1234".
 
استخدام ميزة التحقق من الأمان: يتيح لك فحص الأمان على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 16" أو الإصدارات الأحدث إدارة المعلومات التي تشاركها مع الأشخاص أو التطبيقات الأخرى.
 
إدارة الوصول إلى التطبيقات والبيانات الشخصية: تحقق بانتظام من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى البيانات مثل موقعك أو جهات الاتصال أو الصور أو الميكروفون.
 
حظر الطلبات غير المرغوب فيها: إذا كنت تتلقّى مكالمات أو رسائل أو رسائل بريد إلكتروني من أشخاص لا تريدهم، يمكنك حظرهم مباشرة من جهاز أيفون الخاص بك.
 
استخدم التصفح الخاص في "سفاري": عند تصفح الإنترنت، قم بتشغيل التصفح الخاص لحماية سجل البحث الخاص بك.
 
استخدام حماية البيانات المتقدمة في "iCloud": يتيح هذا الخيار التشفير الشامل لجميع البيانات المخزنة في "iCloud" تقريبًا.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

ايفون

تهديد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
Play
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
Morning Live
Play
Morning Live
تغطية خاصة بمناسبة اعياد المسيح - حلقة ١٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-25
Play
تغطية خاصة بمناسبة اعياد المسيح - حلقة ١٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٨١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-25
Play
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٨١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-25
من الأخير
Play
من الأخير
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
Play
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 23-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-23
Play
اعرف واطلب 23-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
مجموعة واسعة من النصائح الاجتماعية والقانونية - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
09:30 | 2024-12-23
Play
مجموعة واسعة من النصائح الاجتماعية والقانونية - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
09:30 | 2024-12-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما الذي يرفع قيمة الانسان العلم المال الاخلاق؟ 23-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-23
Play
ما الذي يرفع قيمة الانسان العلم المال الاخلاق؟ 23-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ما ليش 23-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-23
Play
الأبراج - هسه ما ليش 23-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-23
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
Play
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
Play
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
Morning Live
Play
Morning Live
تغطية خاصة بمناسبة اعياد المسيح - حلقة ١٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-25
Play
تغطية خاصة بمناسبة اعياد المسيح - حلقة ١٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٨١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-25
Play
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٨١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-25
من الأخير
Play
من الأخير
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
Play
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 23-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-23
Play
اعرف واطلب 23-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
مجموعة واسعة من النصائح الاجتماعية والقانونية - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
09:30 | 2024-12-23
Play
مجموعة واسعة من النصائح الاجتماعية والقانونية - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
09:30 | 2024-12-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما الذي يرفع قيمة الانسان العلم المال الاخلاق؟ 23-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-23
Play
ما الذي يرفع قيمة الانسان العلم المال الاخلاق؟ 23-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ما ليش 23-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-23
Play
الأبراج - هسه ما ليش 23-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-23
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
Play
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
اخترنا لك
ماذا تفعل إذا لم تعمل شاشة الكمبيوتر؟
11:58 | 2024-12-25
بعد شلل الأمعاء.. اعراض جديدة لأدوية انقاص الوزن
10:27 | 2024-12-25
الى ماذا ترمز رؤية الميت في المنام.. هل للعاطفة دور؟
10:01 | 2024-12-25
لسبب غريب.. شخص يقتل زوجته وابنته ويطعن ابنه
09:29 | 2024-12-25
ضربات الطيور ظاهرة تهدد حركة الطيران.. كيف يتم التعامل معها؟
08:50 | 2024-12-25
حلان سحريان لتعزيز وظائف المخ.. تعرف عليهما!
10:17 | 2024-12-24
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.