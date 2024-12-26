امرأة كادت تفقد حياتها بسبب الترطيب الزائد.. مخاطر الإفراط في شرب الماء

في هذا السياق، شارك الطبيب الشهير سودهير قصة امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا كادت تفقد حياتها بعد ما أصيبت بنقص حاد في الصوديوم بسبب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، اذ كانت تعتقد أن شرب الكثير من الماء صباحاً يساعد الجسم على التخلص من السموم ويجعل بشرتها أكثر نضارة ومرونة، وهي فوائد حقيقية لشرب الماء، لكن بكميات كافية على مدار اليوم. الإفراط في استهلاكه أدى إلى عواقب خطيرة.وفقًا للتقرير، شربت هذه حوالي 4 لترات من الماء بعد الاستيقاظ. وبعد ساعة واحدة بدأت الأعراض، بصداع وغثيان، ثم تطورت إلى نوبة صرع وفقدان وعي.وقد تم نقل إلى وحدة العناية المركزة، شخص الأطباء حالتها بنقص الصوديوم في الدم الناجم عن، وبعد علاج لثلاثة أيام، تعافت وعادت إلى حالتها الطبيعية.ينصح الخبراء بشرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احتياجات الماء تختلف بناءً على عدة عوامل مثل: العمر، الوزن، ومستوى النشاط. فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يعيشون في مناخات حارة يحتاجون إلى كميات أكبر لتعويض السوائل المفقودة من خلال العرق. في المقابل، يحتاج الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول إلى المزيد من الماء لمواجهة الجفاف.من الأفضل توزيع شرب الماء على مدار اليوم والاستماع إلى إشارات الجسم مثل العطش ولون البول لتجنب المضاعفات.