وبحسب موقع، فان جاء في الترتيب السابع عالمياً والثاني عربياً، بعدد مستخدمين وصل لقرابة الـ 16 مليوناً، فيما حلت الهند بالمرتبة الأولى بـأكثر من 173 مليون مستخدم، تلتها الولايات بـ 103 ملايين.الترتيب ادناه: