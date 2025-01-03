تغيير اسم احد هواتف ابل

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كشفت تسريبات أن شركة أبل تتجه لإطلاق هاتفها الاقتصادي " SE 4"، الذي سيحمل اسما مختلفا هو " 16E".

وبحسب موقع "MacRumors"، فإن الجهاز الذي سيخلف هاتف "iPhone SE" من الجيل الثالث سيحمل اسم "iPhone 16E"، وفقًا لتسريب نشره حساب"Fixed Focus Digital" الذي يمتلك أكثر من مليوني متابع على منصة "Weibo".

كما ذكر مسرب آخر يدعى "Majin Bu" على منصة "إكس"، أن الاسم سيكون "iPhone 16E".

ومن غير المؤكد ما إذا كان الاسم سيُكتب بـ "E" كبيرة، أو إذا كان سيظهر بالصيغة "iPhone 16e"، أو "iPhone 16" مع حرف E داخل .

كما يُحتمل أن تكون هذه الشائعة غير صحيحة، وتستمر آبل في استخدام اسم "iPhone SE".

ويتمتع حساب "Fixed Focus Digital" بتاريخ حافل في تسريبات آبل.

وذكر بدقة أن طرازي 16 Pro سيتوفران بلون برونزي جديد، الذي تبين لاحقًا أنه Desert Titanium.

من جهة أخرى، أخطأ في عدد خيارات ألوان 16 وiPhone 16 Plus.

وفي النهاية، سيتحدد مصير مصداقية هذا بناءً على صحة ادعاءاته حول خليفة SE الذي سيحمل نفس هيكل 16 ويُسمى 16E.

وبحسب التسريبات، سيكون تصميم الجهاز مشابهًا لجهاز 14 الأساسي، الذي يشبه أيضًا 16 الأساسي.

وتشمل الميزات المتوقعة شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، وتقنية Face ID، ومنفذ USB-C، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل.

بالإضافة إلى شريحة A-series الأحدث، و8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية الخاصة بـ Apple Intelligence، وأول مودم 5G من تصميم أبل.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان الجهاز سيضم زر Action الذي ظهر لأول مرة في طرازات 15 Pro.

بينما تم الكشف عن SE الحالي من قبل أبل خلال حدث عبر الإنترنت في آذار 2022.

ويتميز الجهاز بتصميم مشابه لجهاز 8، مع ميزات قديمة مثل زر Touch ID، ومنفذ Lightning، وحواف سميكة حول الشاشة.