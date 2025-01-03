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تغيير اسم احد هواتف ابل
منوعات
2025-01-03 | 01:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
489 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
كشفت تسريبات أن شركة أبل تتجه لإطلاق هاتفها الاقتصادي "
iphone
SE 4"، الذي سيحمل اسما مختلفا هو "
iphone
16E".
وبحسب موقع "MacRumors"، فإن الجهاز الذي سيخلف هاتف "iPhone SE" من الجيل الثالث سيحمل اسم "iPhone 16E"، وفقًا لتسريب نشره حساب"Fixed Focus Digital" الذي يمتلك أكثر من مليوني متابع على منصة "Weibo".
كما ذكر مسرب آخر يدعى "Majin Bu" على منصة "إكس"، أن الاسم سيكون "iPhone 16E".
ومن غير المؤكد ما إذا كان الاسم سيُكتب بـ "E" كبيرة، أو إذا كان سيظهر بالصيغة "iPhone 16e"، أو "iPhone 16" مع حرف E داخل
مربع
.
كما يُحتمل أن تكون هذه الشائعة غير صحيحة، وتستمر آبل في استخدام اسم "iPhone SE".
ويتمتع حساب "Fixed Focus Digital" بتاريخ حافل في تسريبات آبل.
وذكر
الحساب
بدقة أن طرازي
iphone
16 Pro سيتوفران بلون برونزي جديد، الذي تبين لاحقًا أنه Desert Titanium.
من جهة أخرى، أخطأ
الحساب
في عدد خيارات ألوان
iphone
16 وiPhone 16 Plus.
وفي النهاية، سيتحدد مصير مصداقية هذا
الحساب
بناءً على صحة ادعاءاته حول خليفة
iphone
SE الذي سيحمل نفس هيكل
iphone
16 ويُسمى
iphone
16E.
وبحسب التسريبات، سيكون تصميم الجهاز مشابهًا لجهاز
iphone
14 الأساسي، الذي يشبه أيضًا
iphone
16 الأساسي.
وتشمل الميزات المتوقعة شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، وتقنية Face ID، ومنفذ USB-C، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل.
بالإضافة إلى شريحة A-series الأحدث، و8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية الخاصة بـ Apple Intelligence، وأول مودم 5G من تصميم أبل.
ولا يزال غير واضح ما إذا كان الجهاز سيضم زر Action الذي ظهر لأول مرة في طرازات
iphone
15 Pro.
بينما تم الكشف عن
iphone
SE الحالي من قبل أبل خلال حدث عبر الإنترنت في آذار 2022.
ويتميز الجهاز بتصميم مشابه لجهاز
iphone
8، مع ميزات قديمة مثل زر Touch ID، ومنفذ Lightning، وحواف سميكة حول الشاشة.
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