احذروا.. معلومات مهمة عن فيروس HMPV ونصائح لا تتجاهلها

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وسط المخاوف العالمية بشأن عدوى الفيروس الرئوى البشرى (HMPV)، يجيب أحد الخبراء على بعض الأسئلة الشائعة حوله، وفقا لتقرير منشور عبر موقع onlymyhealth.

ما الفيروس الرئوي HMPV؟

فيروس HMPV هو فيروس تنفسي شائع يسبب في الغالب عدوى الجهاز التنفسي العلوي تشبه نزلات البرد، يمكن أن يسبب أيضًا عدوى الجهاز التنفسي السفلي مثل الالتهاب الرئوي أو نوبات الربو أو الانسداد الرئوي المزمن، وعلى الرغم من أن فيروس HMPV ليس هو نفسه فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، إلا أنه ينتمي إلى نفس العائلة، Paramyxoviridae، في الفصيلة الفرعية.

متى بدأ فيروس HMPV؟

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التى أكدت أن فيروس HMPV كان في عام 2001 في هولندا، وتم التعرف على الفيروس في البداية في إفرازات الجهاز التنفسي لـ28 طفلاً ً.

اما الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس HMPV؟

تشمل أعراض فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV

- السعال.

- الحمى .

- احتقان الأنف.

- ضيق التنفس.

وحال عدم علاجها قد تتطور أعراض عدوى فيروس الجهاز التنفسي البشري إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وهي تشبه الفيروسات الأخرى التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

ما فترة حضانة فيروس HMPV؟

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تتراوح فترة الحضانة للفيروس بين 3 إلى 6 أيام، وقد تختلف مدة المرض اعتمادًا على شدته، لكنها تشبه التهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي تسببها الفيروسات.

كيف تنتقل عدوى فيروس HMPV؟

ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، ويمكن أن ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي ينطلق عند السعال أو العطس أو التحدث، ويمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

ما الفئة العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس HMPV؟

يمكن لأى شخص أن يصاب بفيروس HMPV، ومع ذلك فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وأعراض شديدة.

هل يمكنك تناول المضادات الحيوية لعلاج HMPV؟

يقول الدكتور سونيل كومارك، استشاري أول في طب الرئة التدخلي بمستشفى أستر سي إم آي في بنغالورو بالهند، إن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، وبالتالي فهي غير فعالة ضد الفيروسات مثل فيروس الهربس البسيط لأنها عدوى فيروسية، ولن يكون استخدام المضادات الحيوية لعلاج فيروس الهربس البسيط غير مفيد فحسب، بل قد يساهم أيضًا في مقاومة المضادات الحيوية، وهو مصدر قلق متزايد في العلاج الطبي.

هل يوجد لقاح أو علاج لفيروس HMPV؟

في الوقت الحالي لا يوجد لقاح محدد متاح للوقاية من عدوى فيروس الجهاز التنفسي البشري، كما لا يوجد بروتوكول علاج قياسي للمتضررين من الفيروس.

هل فيروس HMPV يشكل تهديدا للحياة؟

وبحسب الدكتور كومار، يمكن أن يؤدي فيروس HMPV، إلى التهابات الجهاز التنفسي، وخاصة في الفئات السكانية المعرضة للخطر مثل الرضع وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ومع ذلك فإن معظم الحالات خفيفة ومحدودة ذاتيًا، ما يعني أنها يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها دون علاج،ومع ذلك، في ظروف معينة، وخاصة بين أولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، يمكن أن تتفاقم أعراض الفيروس، مما يتطلب رعاية أكثرا.

كيف يمكن الحماية من الإصابة بفيروس HMPV؟

هناك بعض التدابير المعتمدة من قبل الخبراء لحماية نفسك من فيروس الجهاز التنفسي البشري (HMPV):

- استخدم الماء والصابون لغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة.

- استخدم معقم اليدين عندما لا يتوفر الصابون والماء.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى، وتجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك.

- قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس.

- قم بتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والهواتف وأسطح العمل بانتظام.

- ارتدِ قناعًا في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

- حافظ على نظام غذائي صحي، وحافظ على ترطيب جسمك، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم.

- تجنب الخروج إذا كنت مريضًا لمنع انتشار الفيروس للآخرين.

- إذا ظهرت عليك أي أعراض، استشر أخصائي الرعاية الصحية للحصول على الإرشادات.

- اتبع التحديثات والإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية للبقاء على دراية بالمخاطر وتدابير الوقاية.