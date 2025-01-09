تزوج عليها فاستعارت من جارتها " كلاشنكوف" وأنهت حياته

وفي التفاصيل، كشفت مديرية أمن ترهونة، أن دائرة مركز شرطة الداوون تلقت بلاغا عن قيام المدعوة (إ.ص.غ.د) مواليد 1977 ومهنتها ربت منزل، بقتل زوجها الذي يدعي (أ ع س ع) بواسطة سلاح ناري نوع كلاشنكوف.وأضافت المديرية أن الجانية قامت باستعارة السلاح المستخدم في الجريمة من جارتها والذي يخص زوجها العسكري المتقاعد، ما يجعل الجارة أمام متورطة في الواقعة.وحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فإن الدافع وراء الجريمة هو إقدام الزوج المجني عليه بالزواج من امرأة أخرى دون موافقة زوجته الأولى.وأكدت مديرية الأمن أن تحركت على الفور وقامت بضبط الجانية والمتهمة الأخرى، وتمت إحالتهما إلى لاستكمال التحقيقات.