هل يتنصت المساعد الذكي في الهواتف على مستخدميه؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الريال يهزم مايوركا ويواجه برشلونة بنهائي السوبر
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512445-638721030290847566.jpg
هل يتنصت المساعد الذكي في الهواتف على مستخدميه؟
منوعات
2025-01-10 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي تستمع بها هواتفنا إلينا في برنامج المساعد الصوتي المضمن في العديد من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك "سيري" من "أبل" ومساعد "غوغل" الذكي.
طرق التنصت
ولفهم أصواتنا وطلباتنا، يحتاج برنامج المساعد الصوتي إلى الاستماع إلينا لفترة طويلة ليكونوا دقيقين قدر الإمكان، وهذا يعني أنهم يستمعون غالبًا إلى محادثاتنا، حتى عندما لا ندرك ذلك.
كما أن هناك بعض التطبيقات تخفي بنودًا خفية في شروطها وأحكامها تسمح لها بالوصول إلى ميكروفون هاتفك المحمول، بما في ذلك المحادثات التي تجريها أثناء استخدام التطبيق، وهذه المعلومات يمكن بيعها بعد ذلك إلى أطراف ثالثة لاستخدامها في الإعلان عن المنتجات لك بدقة أكبر.
وقال الخبراء إنه لحماية خصوصيتك، تحقق دائمًا من البنود والشروط بحثًا عن البنود المخفية قبل الضغط على "موافقة" عند تنزيل التطبيقات.
رد "أبل"
وردًا على أن "سيري" يستمع إلى المحادثات الخاصة للمستخدم، أكدت "أبل" أنها لم تستخدم بيانات "سيري" قط لبناء ملفات تعريف تسويقية ولم تجعلها متاحة للإعلان ولم تبعها لأي شخص ولأي غرض.
وأشارت أنها تعمل باستمرار على تطوير التقنيات لجعل سيري أكثر خصوصية، وستستمر في القيام بذلك، مبينة أنها أجرت عام 2019، بعض التغييرات على إعدادات الخصوصية وتوقفت عن استخدام المساعدين الخارجيين على أجهزتها لأنه اتضح أنهم كانوا يقومون أحيانًا بنسخ تسجيلات "سيري" الخاصة.
تعرف الكثير عنك
وفي معظم البلدان، يعد الاستماع للمستخدمين دون موافقة انتهاكًا لقواعد خصوصية البيانات الصارمة، إلا أن الأجهزة الخاصة بك لا تحتاج إلى الاستماع، فهي تحتوي على الكثير من البيانات عنك على أي حال، وتعرف عاداتك وهواياتك وهي قادرة على تحديد الكثير عنك قبل أن تقول كلمة واحدة.
ومن خلال تحليل بياناتك، ستعرف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "أبل" و"غوغل" ما إذا كنت أعزبًا أو في وظيفة أو لديك أطفال أو حيوان أليف أو تمتلك سيارة وما هو أسلوب ملابسك وهواياتك واهتماماتك المستقبلية والمزيد.
كما أنهم قادرون حتى على التخمين بشكل جيد حول ما ستكون عليه عملية الشراء التالية قبل أن تفكر فيها كثيرًا، فالبيانات هي عملة في حد ذاتها وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات عندما تُباع للمعلنين. لذلك نحن بحاجة إلى الحد من البيانات التي نعطيها مجانًا.
طرق الحماية
إذا كنت لا تزال قلقًا، فيمكنك إيقاف تشغيل الميكروفون لكل تطبيق، رغم أن ذلك لن يغير الكثير، وللقيام بذلك انتقل إلى إعداداتك وقم بمنع الوصول إلى الميكروفون في أي تطبيقات لا تتطلب استخدام صوتك.
ويمكنك أيضًا تعزيز خصوصيتك عن طريق إيقاف تشغيل المساعد الصوتي لهاتفك، والحفاظ على تحديث نظام التشغيل واستخدام برنامج مكافحة فيروسات على جهازك، كما أنه من المهم الحد بما تشاركه على منصات التواصل لأنها تستخدم لمعرفة كل شيء عنك دون أن تدري.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
5 هواتف ذكية رائعة لا يُنصح بشرائها الآن
11:21 | 2025-01-05
الثقافة للصحفيين والفنانين والادباء: راقبوا هواتفكم
07:23 | 2025-01-05
تغيير اسم احد هواتف ابل
01:32 | 2025-01-03
الهواتف الأكثر ترقبًا في 2025
13:15 | 2025-01-01
تصنت
هواتف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يرتفع من جديد
اقتصاد
27.09%
08:50 | 2025-01-08
الدولار يرتفع من جديد
08:50 | 2025-01-08
هام للعراقيين.. تعليق حكومي عن رواتب الموظفين
اقتصاد
26.35%
09:45 | 2025-01-08
هام للعراقيين.. تعليق حكومي عن رواتب الموظفين
09:45 | 2025-01-08
حرب جديدة تلوح بالأفق في العراق
سياسة
23.48%
10:28 | 2025-01-08
حرب جديدة تلوح بالأفق في العراق
10:28 | 2025-01-08
بالوثيقة.. تحديد سعر أمبير المولدات بـ50 ديناراً
محليات
23.08%
08:56 | 2025-01-08
بالوثيقة.. تحديد سعر أمبير المولدات بـ50 ديناراً
08:56 | 2025-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
الأكثر مشاهدة
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2025 | 2025
12:45 | 2025-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
اخترنا لك
"العروض الكوكبية" قريبا في سماء العالم
05:11 | 2025-01-10
ما علاقة الساعة الذكية بالإقلاع عن التدخين؟
03:15 | 2025-01-10
تزوج عليها فاستعارت من جارتها " كلاشنكوف" وأنهت حياته
10:49 | 2025-01-09
ماسك يثير جدلا بفيديو مفبرك لترامب (فيديو)
07:33 | 2025-01-09
حرائق كاليفورنيا.. "عواصف النار" تتسبب بنزوح مئات المشاهير في هوليود
00:03 | 2025-01-09
اكتشاف غامض.. لغز جديد وغير مفسر في أعماق المحيط الهادئ
12:45 | 2025-01-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.