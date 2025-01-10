هل يتنصت المساعد الذكي في الهواتف على مستخدميه؟

نيوز – منوعات

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي تستمع بها هواتفنا إلينا في برنامج المساعد الصوتي المضمن في العديد من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك "سيري" من "أبل" ومساعد "غوغل" الذكي.

طرق التنصت

ولفهم أصواتنا وطلباتنا، يحتاج برنامج المساعد الصوتي إلى الاستماع إلينا لفترة طويلة ليكونوا دقيقين قدر الإمكان، وهذا يعني أنهم يستمعون غالبًا إلى محادثاتنا، حتى عندما لا ندرك ذلك.

كما أن هناك بعض التطبيقات تخفي بنودًا خفية في شروطها وأحكامها تسمح لها بالوصول إلى ميكروفون هاتفك المحمول، بما في ذلك المحادثات التي تجريها أثناء استخدام التطبيق، وهذه المعلومات يمكن بيعها بعد ذلك إلى أطراف ثالثة لاستخدامها في الإعلان عن المنتجات لك بدقة أكبر.

وقال الخبراء إنه لحماية خصوصيتك، تحقق دائمًا من البنود والشروط بحثًا عن البنود المخفية قبل الضغط على "موافقة" عند تنزيل التطبيقات.

رد "أبل"

وردًا على أن "سيري" يستمع إلى المحادثات الخاصة للمستخدم، أكدت "أبل" أنها لم تستخدم بيانات "سيري" قط لبناء ملفات تعريف تسويقية ولم تجعلها متاحة للإعلان ولم تبعها لأي شخص ولأي غرض.

وأشارت أنها تعمل باستمرار على تطوير التقنيات لجعل سيري أكثر خصوصية، وستستمر في القيام بذلك، مبينة أنها أجرت عام 2019، بعض التغييرات على إعدادات الخصوصية وتوقفت عن استخدام المساعدين الخارجيين على أجهزتها لأنه اتضح أنهم كانوا يقومون أحيانًا بنسخ تسجيلات "سيري" الخاصة.

تعرف الكثير عنك

وفي معظم البلدان، يعد الاستماع للمستخدمين دون موافقة انتهاكًا لقواعد خصوصية البيانات الصارمة، إلا أن الأجهزة الخاصة بك لا تحتاج إلى الاستماع، فهي تحتوي على الكثير من البيانات عنك على أي حال، وتعرف عاداتك وهواياتك وهي قادرة على تحديد الكثير عنك قبل أن تقول كلمة واحدة.

ومن خلال تحليل بياناتك، ستعرف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "أبل" و"غوغل" ما إذا كنت أعزبًا أو في وظيفة أو لديك أطفال أو حيوان أليف أو تمتلك سيارة وما هو أسلوب ملابسك وهواياتك واهتماماتك المستقبلية والمزيد.

كما أنهم قادرون حتى على التخمين بشكل جيد حول ما ستكون عليه عملية الشراء التالية قبل أن تفكر فيها كثيرًا، فالبيانات هي عملة في حد ذاتها وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات عندما تُباع للمعلنين. لذلك نحن بحاجة إلى الحد من البيانات التي نعطيها مجانًا.

طرق الحماية

إذا كنت لا تزال قلقًا، فيمكنك إيقاف تشغيل الميكروفون لكل تطبيق، رغم أن ذلك لن يغير الكثير، وللقيام بذلك انتقل إلى إعداداتك وقم بمنع الوصول إلى الميكروفون في أي تطبيقات لا تتطلب استخدام صوتك.

ويمكنك أيضًا تعزيز خصوصيتك عن طريق إيقاف تشغيل المساعد الصوتي لهاتفك، والحفاظ على تحديث نظام التشغيل واستخدام برنامج مكافحة فيروسات على جهازك، كما أنه من المهم الحد بما تشاركه على منصات التواصل لأنها تستخدم لمعرفة كل شيء عنك دون أن تدري.