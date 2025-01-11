تنبيه هام: احذروا هذه النوعية من اللحوم

نيوز – دولي

أصدرت للغذاء والدواء السعودية، تحذيرا من تناول نوعية من لحوم الببروني.

ووفقا لبيان الهيئة فأنه تم تنبيه الجميع "بعدم استهلاك اللحم بقري مجفف (ببروني) يحمل العلامة التجارية (Country Butcher Boy)، وضرورة التخلص منه فوراً، بسبب تلوثه ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes)".

وأضافت ان "هذه البكتريا تشكل خطرًا صحيًا على المستهلك".

وأوضحت ان "بلد منشأ هذه اللحوم هي الإمارات العربية المتحدة".