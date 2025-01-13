بعد 46 يوما.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025

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46 يوما باتت تفصلنا على شهر رمضان 2025، حيث تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول اذار 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية .

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكياً يوم السبت 2024/3/1م.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال.

وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ .