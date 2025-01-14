تحذيرات.. "زومبي الغزلان" يهدد البشر!

يُعرف هذا المرض، الذي يسمى "مرض الهزال المزمن"، بتسببه في تدهور عصبي حاد لدى الغزلان، ما يؤدي إلى سلوك غريب مثل سيلان اللعاب وفقدان الخوف من البشر والاضطراب. وعلى الرغم من أن المرض كان يصيب الحيوانات فقط، إلا أن التحذيرات تتزايد حول إمكانية انتقاله إلى البشر في المستقبل القريب.واكتُشف المرض لدى الخنازير البرية التي تتغذى على لحوم الحيوانات المصابة، وحذر الخبراء من أن المرض قد يصل إلى الخنازير المنزلية، ما يزيد من احتمالية انتقاله للبشر.وقال الدكتور أوسترهولم، أحد كبار الباحثين في الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا: "لدينا بعض البيانات التي تشير إلى أن الخنازير البرية قد تكون مصابة. وإذا كانت هذه الحيوانات يمكن أن تصاب، فمن الممكن أن تصاب الخنازير المنزلية أيضا".وفي تقرير مولته الطبيعية في ولاية مينيسوتا، نبه الخبراء إلى أن المرض قد ينتقل إلى البشر عبر صيد الغزلان المصابة. ورغم أن لحم الغزلان والخنازير يُطهى عادة قبل استهلاكه، فإن الباحثين يصرون على أن الطهي لا يزيل البروتينات المشوهة التي تسبب المرض، ما يعني أن خطر الإصابة يظل قائما.جدير بالذكر أنه لا يمكن علاج مرض الهزال المزمن، ولا توجد لقاحات أو علاجات للبشر حتى الآن.ويمكن أن يصاب الإنسان بالمرض عن طريق ملامسة لعاب أو براز أو دم حيوان مصاب.وفي هذا السياق، دعا الخبراء إلى المزيد من التمويل والجهود لوقف انتشار المرض، محذرين من ظهور سلالات جديدة قد تكون قادرة على إصابة البشر. وتشير التقديرات إلى أن الصيادين يقتلون نحو 6 ملايين غزال سنويا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استهلاك 1.5 مليار خنزير سنويا.وعلى الرغم من أن عدد حالات الهزال المزمن المكتشفة سنويا غير دقيق، فقد تم العثور على المرض في 33 ولاية على الأقل، بما في ذلك وايومنغ وويسكونسن وكولورادو، وبعض مناطق بنسلفانيا. وفي أبريل من العام الماضي، أثيرت مخاوف من أن المرض قد يكون قد انتقل بالفعل إلى البشر وتم تشخيصه على أنه مرض كروتزفيلد جاكوب (CJD)، لكن الخبراء ردوا بأنهم لم يثبتوا أن المرضى أصيبوا بمرض الهزال المزمن.وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه لم يتم اكتشاف أي حالات من مرض الهزال المزمن لدى البشر حتى الآن، إلا أن هذا قد يصبح احتمالا في المستقبل.