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هل سيصحح "iOS 19" اخفاقات "18 iOS ".. تسريبات تكشف ذلك

منوعات

2025-01-17 | 02:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل سيصحح &quot;iOS 19&quot; اخفاقات &quot;18 iOS &quot;.. تسريبات تكشف ذلك
377 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
كشفت تسريبات عن أبرز التحسينات التي يحملها نظام التشغيل "iOS 19"، الذي من غير المتوقع الإعلان عنه رسميًا حتى شهر حزيران المُقبل.

توسيع ذكاء أبل
 
ويعد "Apple Intelligence" أحد أكبر الأشياء التي قدمتها "أبل" منذ "سيري"، ويمثل دخول الشركة الرسمي في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ يجلب أدوات مثل التحليل السياقي وتوليد الصور وما إلى ذلك.
 
وفي حين أن هذه الميزات ليست جديدة تمامًا، فإن قوة "أبل" تكمن في تكامل النظام البيئي وجعل أجهزتها أكثر ذكاءً وتماسكًا، ومع ذلك، كان الطرح بطيئًا، ولا تزال معظم الميزات غير مكتملة، لذا من المرجح أن نرى الإمكانات الكاملة للذكاء في "iOS 19".
 
تحديثات تطبيق الصحة
 
وتهيمن "أبل" على سوق الهواتف الذكية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية، فإن حصتها ليست كبيرة، لأن هناك العديد من المنافسين الأقوياء، إذ تدرك "أبل" هذا النقص.
 
وعملت نحو بيئة "watchOS" أكثر تكاملاً وقوة، وأحد المجالات التي كانت تعمل على تطويرها باستمرار هو تطبيق "Health" لمراقبة العديد من مقاييس الصحة والإبلاغ عن حالات الطوارئ وتتبع الأداء الرياضي.
 
ومن الترجيحات القوية أن "أبل" ستضيف المزيد من الميزات إلى تطبيق "Health" للتنافس مع الأجهزة القابلة للارتداء الأخرى ذات التصنيف الأعلى في نظام التشغيل القادم.
 
لوحات المفاتيح متعددة اللغات
 
لطالما دعم "آيفون" لغات لوحة مفاتيح متعددة، لكن "iOS 18" جلب لوحات مفاتيح ثنائية اللغة، مع إمكانية اكتشاف اللغة التي تظهر على الشاشة تلقائيًا.
 
ويمكن توقع إصدار موسع على نظام التشغيل "iOS 19"، بحيث قد تدعم لوحة المفاتيح الجديدة أكثر من ثلاث لغات.
 
تكامل أفضل أندرويد
 
وبينما قدم نظام تشغيل "iOS 18" خدمات الاتصالات الغنية، لكن التنفيذ يبدو غير مكتمل، فالمحادثات بين مستخدمي "آيفون" و"أندرويد" تفتقر إلى التشفير الشامل والتعامل السلس مع الوسائط، ما يقلل من تجربة المراسلة.
 
وقد يعالج نظام التشغيل "iOS 19" تلك العيوب، ما يؤدي إلى سد الفجوة بين أنظمة "أبل" و"أندرويد".
 
تخصيص شاشة القفل
 
وقد يوسع نظام التشغيل "iOS 19" ميزات التخصيص لتشمل اختصارات وأدوات أكثر قابلية للتنفيذ في شاشات القفل والشاشة الرئيسية، ولا يمكن توقع نفس مستوى التنوع الذي يوفره "أندرويد" لأن "أبل" تعطي الأولوية للأمان، فوجود الكثير من الأدوات أو الاختصارات القابلة للعرض يمكن أن يعرض خصوصية المستخدم للخطر.

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