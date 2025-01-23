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للبالغين.. أول بخاخ أنفي لعلاج الاكتئاب
منوعات
2025-01-23 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
245 مشاهدة
وافقت
إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية على استخدام بخاخ "سبرافاتو" (إسكيتامين) من الفئة الثالثة، كعلاج للبالغين الذين يعانون اضطراب
الاكتئاب
الشديد ولم يستجيبوا لعلاجين فمويين على الأقل من مضادات الاكتئاب، وفقا لبيان صحفي صادر عن "جون آند جونسون".
ويعد "سبرافاتو" أول علاج أحادي يتم اعتماده للبالغين الذين يعانون من
الاكتئاب
الشديد المقاوم للعلاج.
وتمت الموافقة على الدواء بعد مراجعة أولية سريعة من قبل
إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية، بناء على نتائج تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية، متعددة المراكز، وخاضعة للعلاج الوهمي.
وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في جميع العناصر العشرة على مقياس مونتغمري-آسبيرغ للاكتئاب (MADRS) بعد 28 يوما من بدء العلاج. وبعد أربعة أسابيع، حقق 22.5% من المرضى الذين تناولوا "سبرافاتو" مؤشرات جيدة مقارنة بـ 7.6% فقط من المرضى الذين تلقوا العلاج الوهمي.
يتم تناول بخاخ "سبرافاتو" تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية في بيئة طبية، حيث يستهدف الدواء الناقل
العصبي
الجلوتامات، على الرغم من أن آلية عمل مادة" الإسكيتامين" المستخدمة في البخاخ والتي تحقق التأثير المضاد للاكتئاب لا تزال غير معروفة.
ولضمان الاستخدام الآمن والمناسب للدواء، يتوفر "سبرافاتو" فقط من خلال برنامج مقيد يُعرف باسم "برنامج تقييم وتخفيف مخاطر سبرافاتو"، وذلك بسبب المخاطر المحتملة للآثار الجانبية الخطيرة مثل التخدير، والانفصال عن الواقع، والاكتئاب التنفسي، وإساءة الاستخدام.
وصرح بيل مارتن، رئيس القطاع العلاجي العالمي لعلم الأعصاب في
جونسون
آند
جونسون
للطب المبتكر: "يمكن أن يكون
الاكتئاب
المقاوم للعلاج معقدًا للغاية، خاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يستجيبون لمضادات
الاكتئاب
الفموية أو لا يستطيعون تحملها، لطالما كانت الخيارات المتاحة لمقدمي الرعاية الصحية محدودة لتقديم تحسن ملحوظ في الأعراض للمرضى الذين يحتاجون إليه بشدة".
وأضاف: "يتوفر الآن سبرافاتو كعلاج مستقل، مما يعني أن المرضى قد يشعرون بتحسن في أعراض
الاكتئاب
في غضون 24 ساعة وحتى 28 يوما، دون الحاجة إلى تناول مضادات
الاكتئاب
الفموية يوميا."
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