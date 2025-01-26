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وداعا لكلمات السر.. تعرف على مفتاح المرور الإلكتروني
منوعات
2025-01-26 | 11:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
رغم أنه من المفترض أن تحافظ
كلمات
السر الأطول والأكثر تعقيدًا على الأمان، إلا أن العام الماضي كان أسوأ عام على الإطلاق لانتهاكات البيانات، مما أثر على ملايين المستخدمين وسرقة بيانات أكثر من مليار شخص، وفقًا لإحدى الدراسات الاستقصائية.
ما هو مفتاح المرور؟
مفتاح المرور هو بيانات اعتماد رقمية لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب أو التطبيقات، وهي طريقة مصادقة سريعة وآمنة تحل محل
كلمات
المرور بالمصادقة الحيوية، مثل التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، أو نمط التمرير أو رقم التعريف الشخصي.
وبالإضافة إلى كونها أسهل وأسرع للمستخدمين، تساعد بدائل
كلمة
المرور هذه في مكافحة الاحتيال من خلال جعل البيانات أكثر صعوبة للاختراق أو التصيد الاحتيالي.
طريقة العمل
تعمل مفاتيح المرور باستخدام خوارزميات لتشفير البيانات حتى يتمكن المستخدمون من التحقق من هويتهم بسرعة وأمان.
وعندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى حساب لأول مرة، ينشئ جهازهم زوجًا من المفاتيح، الأول مفتاح عام ومشترك مع موقع الويب للتحقق من صحة مفتاح المرور، والثاني مفتاح خاص على جهازك للوصول إلى حسابك.
مع العلم أنه إذا قمت بإعداد مفتاح مرور لتطبيق أو موقع
ويب
على هاتفك، فيمكن أن يعمل إذا قمت بتسجيل الدخول من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي.
هل مفاتيح المرور آمنة؟
مفاتيح المرور آمنة؛ لأنها مرتبطة بالموقع الإلكتروني والحساب المحدد ولا يمكن فتحها إلا من قبل المستخدم الشرعي.
كما لا يمكن تخمينها أو اختراقها أو تسجيلها بلوحة المفاتيح، ولا يمكن خداع المستخدمين لإدخال مفتاح مرور على موقع احتيالي.
في الأساس، تؤكد مفاتيح المرور أنك مالك جهازك، باستخدام طريقة المصادقة التي اخترتها، مثل بصمة إصبعك، أو التعرف على الوجه.
مستقبل مفاتيح المرور
ستحل مفاتيح المرور محل
كلمات
المرور في المستقبل، وفي النهاية، سيتطلب تسجيل الدخول إلى معظم المواقع الإلكترونية أو التطبيقات مفتاح مرور.
وتفضل شركات التكنولوجيا الكبرى بالفعل مفاتيح المرور؛ لأنها ليست أكثر أمانًا فحسب، بل إنها أيضًا أسهل وأسرع وتوفر تجربة مستخدم محسنة بشكل كبير.
ولإنشاء مفتاح مرور مع شركة تدعمها، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى موقعها على الويب أو التطبيق، والبحث عن الزر المسمى "إنشاء مفتاح مرور"، واتباع التعليمات لتمكين تسجيل الدخول بدون
كلمة
مرور.
ولا بد من الإشارة إلى أنه لا تتم مشاركة بياناتك الحيوية خارج جهازك عندما تقوم بإنشاء مفتاح مرور، فلا تخرج بياناتك الحيوية من جهازك أبدًا؛ لأن بياناتك الحيوية يتم إدارتها بواسطة الجهاز، وليس موقع الويب أو التطبيق الذي تحاول الوصول إليه.
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