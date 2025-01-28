DeepSeek تمحي 560 مليار دولار من قيمة Nvidia

هوى سهم Nvidia بنسبة تصل إلى 18% يوم الاثنين وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2020، ما أدى إلى خسارة حوالي 560 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.وتجاوز التراجع الرقم القياسي السابق المتمثل في انخفاض بـ9% في سبتمبر، الذي محا حوالي 279 مليار دولار من القيمة، ليصبح أكبر هبوط لسهم شركة بيوم واحد في تاريخ سوق الأسهم الأميركية.وأعلن الرئيس الأميركي ترمب، الثلاثاء، عن استثمار القطاع الخاص ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.امتد التأثير إلى باقي بسبب الوزن الكبير لشركة Nvidia في المؤشرات الرئيسية. مع خسائر يوم الاثنين، تسببت عمليات بيع Nvidia في تسجيل من أكبر عشرة تراجعات يومية في مؤشر "إس آند بي 500" من حيث القيمة السوقية، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".وانخفض المؤشر بنسبة 2.3% في بداية التداولات يوم الاثنين، بينما تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 3.6% قبل أن يقلص خسائره.تتصدر Nvidia عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم التكنولوجيا بعد أن أثارت استراتيجية DeepSeek منخفضة التكلفة مخاوف من أن الشركات الأميركية الكبرى ربما أنفقت مبالغ كبيرة على تطوير الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن الشركة تقدم أداءً يضاهي تقنيات الدردشة الغربية، ولكن بتكلفة محدودة.النسخة الأحدث من نموذج لشركة DeepSeek التي أُطلقت الأسبوع الماضي تُعتبر منافسة لتقنيات Open AI، و"ميتا بلاتفورمز".أسس المنتج مفتوح المصدر، رئيس صندوق التحوط الكَمّي ليانغ وينفِنج، ويحتل حالياً صدارة تصنيفات متجر "أبل" للتطبيقات.تهديد نموذج DeepSeekكتب محللو "جيفريز" في مذكرة للعملاء: "ظهرت مخاوف على الفور من أن هذا المنتج قد يهدد نموذج الأعمال الحالي للذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على الرقائق عالية الأداء وقوة حاسوبية كبيرة وبالتالي الطاقة".كانت Nvidia المستفيد الأكبر من التدفق الهائل في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؛ حيث تصمم أشباه الموصلات المستخدمة في التكنولوجيا. بينما يبدو أن هذا الإنفاق سيستمر، وقد يصبح المستثمرون أكثر حذراً في مكافأة الشركات التي لا تحقق عائدات كافية على الاستثمار.في المقابل، أعلنت "ميتا" يوم الجمعة عن خطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية على مشاريع بنسبة تصل إلى 50% هذا العام، إلى ما يقرب من 65 مليار دولار، ما دفع أسهمها إلى مستويات قياسية. جاء ذلك بعد إعلان مشترك من Open AI، و"سوفت بنك جروب" و"أوراكل" عن مشروع مشترك بقيمة 100 مليار دولار يُعرف باسم "ستارجيت" لبناء مراكز بيانات ومشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.في محاولة لعرقلة تقدم في مجال حظرت الولايات المتحدة تصدير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وفرضت قيوداً على مبيعات رقائق المتقدمة من Nvidia للآخرين. لكن تقدم DeepSeek يشير إلى أن المهندسين الصينيين وجدوا طرقاً للتغلب على هذه القيود، مع التركيز على الكفاءة العالية باستخدام موارد محدودة.