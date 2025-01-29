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ماهي الأوقات المفضلة لحجز تذاكر الطيران بأسعار رخيصة؟
منوعات
2025-01-29 | 04:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
951 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ منوعات
كشف تقرير صادر عن مجموعة "إيكسبيديا" للسفر، لعام 2025 عن بيانات مهمة قد توفر للمسافرين الأموال لدى شرائهم لتذاكر الطيران، موضحاً أنه استناداً إلى قائمة البيانات العالمية فإن يوم الأحد هو أرخص يوم لحجز الرحلات الجوية، حيث يمكن للمسافرين على الرحلات المحلية توفير 6% بينما يمكن للمسافرين على الرحلات الدولية توفير 17% مقارنة بالحجز يوم الاثنين أو الجمعة.
وذكر التقرير أن الأمر لا يتعلق فقط بموعد حجز التذكرة فقط، بل بموعد السفر بالطائرة أيضاً، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن فئة الأجرة والوجهة، فإن السفر يوم الخميس بدلاً من الأحد يمكن أن يوفر للمسافرين 17%.
وأوضح التقرير أنه يجب على المسافرين على الرحلات المحلية المغادرة يوم السبت بدلاً من الأحد لتوفير 17%.
وعلى صعيد الرحلات الدولية، يعد يوم الخميس أرخص يوم للسفر بالطائرة، حيث يمكن للمسافرين توفير 15% مقارنة بالسفر يوم الأحد.
اعتقاد خاطئ.
ومن المثير للاهتمام أن الكثيرين قد يعتقدون أنه كلما تم حجز التذكرة مبكراً عن موعد المغادرة كلما كان أرخص - ولكن هذا ليس هو الحال بحسب التقرير.
ووفقاً للبيانات، يمكن أيضاً توفير ما يصل إلى 17% إذا تم حجز التذكرة قبل 18 إلى 29 يوماً فقط من المغادرة مقارنة بالحجز قبل ثلاثة أشهر أو أكثر.
ومع ذلك، حذر التقرير أنه كلما طالت مدة الانتظار للحجز، زاد الخطر من ارتفاع كبير في الأسعار قبل موعد السفر بفترة قصيرة.
ومن خلال تحليل قاعدة بيانات تذاكر
الطيران
في العالم بالتعاون مع شركة "Airlines Reporting Corporation" ومزود البيانات OAG، قالت "إكسبيديا" في تقريرها إن شهر مارس هو الوقت الأكثر تكلفة للسفر، مشيرة إلى أن السفر في أغسطس يمكن أن يوفر للمسافرين ما يصل إلى 7%.
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