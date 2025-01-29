حسابات "واتس آب" على هاتف آيفون واحد

نيوز – منوعات

يسعى تطبيق المراسلة الشهير واتس آب" قريبًا إلى السماح لمستخدمي هواتف شركة "أبل" بإنشاء حسابات متعددة على جهاز "آيفون" واحد.

وأصدر "واتس آب"، تحديثاً عبر برنامج "Apple's TestFlight beta"، الذي يتضمن هذه الميزة، التي حصل عليها مستخدمو "أندرويد" منذُ العام 2023.

ومن شأن الميزة، التي يمكن طرحها، قريبًا، لجميع مستخدمي "واتس آب" على آيفون، أن تُلغي الحاجة إلى الاحتفاظ بأجهزة متعددة في متناول اليد لإدارة كل حسابات "واتس آب"، وهو ما سيكون مفيدًا بشكل خاص للشركات الصغيرة.

واستنادًا إلى نسخة "WhatsApp beta 25.2.10.70"، سيتمكن المستخدمون من إعداد الهاتف كحساب أساس أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لربط الحساب الجديد بحساب موجود كحساب "رفيق".

وستظل الإشعارات، والدردشات، والنسخ الاحتياطية، والإعدادات، مميزة لكل حساب، وسيتمكن المستخدمون من التبديل بسلاسة من حساب إلى آخر دون الحاجة إلى أجهزة منفصلة، مما يبسط إدارة الحساب، ويعزز الراحة للمستخدمين.

وسيتمكن مستخدمو "آيفون" أيضا من إضافة حساب "واتس آب" جديد إلى هاتفهم باستخدام رقم هاتف آخر أو هاتف يدعم أكثر من بطاقة "SIM" واحدة أو"eSim"، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على قيام المستخدمين بتحميل تطبيق "WhatsApp Business"، واستخدام رقم آخر لهذا الحساب.

في حين أن برنامج "واتس آب" التجريبي "TestFlight" مفتوح للجمهور، إلا أنه لا يقبل، حاليًا، أعضاء جدداً، لذلك سيتعين على مستخدمي "آيفون" المتحمسين الانتظار حتى الإصدار النهائي للحصول على ميزة تعدد حسابات "واتس آب" على نفس الهاتف.