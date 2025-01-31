نصائح في حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم.. هذه تفاصيلها

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثّر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضاً فرط ضغط الدم، وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخّ الدم.يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، وتُوصَف الحالة عموماً بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.يُوصَف ضغط الدم الذي يتجاوز 120/180 ملم زئبقي بأنه نوبة أو أزمة فرط ضغط دم طارئة، وفي هذه الحالة، ينبغي طلب الرعاية الطبية الطارئة لأيّ شخص تصل قراءات ضغط دمه إلى هذا الحد.في حال لم يُعالَج ارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من احتمال التعرّض للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ومشكلات صحية خطيرة أخرى، لذلك من الضروري قياس ضغط الدم مرة على الأقل كل عامين بدءاً من عمر 18 عاماً. وقد يتطلّب بعض الأشخاص قياس ضغط دمهم بوتيرة أكبر.يمكن أن يساعد اتباع عادات نمط الحياة الصحية مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة وتناول طعام صحي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه. ولكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى استخدام أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.كيفيّة التعامل مع ارتفاع مستوى ضغط الدم؟يوضح الجراح، ألكسندر أومنوف، المحاضر في قسم التخصصات الطبية الأساسية بكلية الطب بجامعة التعليم، كيفيّة التعامل مع ارتفاع مستوى ضغط الدم.ووفقاً له، فمثلاً في ظروف المنزل يجب تهوية الغرف ووضع قطعة قماش مبللة على الرأس.ويشير الطبيب، إلى أنه في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم فإنّ الخطوة الأولى هي وقف تأثير العامل المسبّب الذي يمكن أن يكون الإجهاد أو الحرارة، وينصح بتناول أدوية خاصة لتخفيض مستوى الضغط بسرعة، مثل الموكسونيدين أو الكابوتين التي تذوب بسرعة تحت اللسان، ولكن يجب أن تحدّد جرعة الدواء وفقاً لمستوى الضغط.وبالإضافة إلى ذلك، لا ينصح في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم بممارسة الرياضة أو أن نوجد في ظروف حارة، خاصة تحت أشعة الشمس الحارقة، وكذلك الطهي والتدخين وشرب الكحول والقهوة.