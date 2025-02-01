شاب يضيع 700 الف دولار في لحظة.. لامبورغيني تتحول الى خردة (صور)

نيوز – دولي

تعرّضت سيارة لامبورغيني يصل سعرها لـ700 الف دولار الى حادث سير مروّع في .

ووفقا لما نقله ناشطون على التواصل الاجتماعي فأن زبونا طلب السيارة قبل أشهر لشحنها من الشركة الام في الخارج، وبعد شحنها الى استقلها العامل في الشركة لتعبئة الوقود قبل دقائق من استلامها من قبل الشاري، الا أن العامل فقد السيطرة على السيارة التي تحطمت لتغدو قطعة خردة.

وذكروا ان "مصير السائق لم يُعرف حتى الان"، علما ان سعر السيارة يبلغ قرابة 700 الف دولار.





